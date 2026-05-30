Häufigste Fehler beim Haarewaschen - und wie man es richtig macht

Ein Beauty-Experte verrät die Fehler beim Haarewaschen und gibt Tipps, wie man es richtig macht.

Ein Beauty-Experte verrät die häufigsten Fehler beim Haarewaschen - und wie man es richtig macht. Shampoo ist kein Haar-, sondern ein Kopfhaut produkt. Gereinigt werden sollte in erster Linie die Kopfhaut , nicht die Längen.

Ein Fehler, den der Experte ständig sieht, ist, dass viel zu viel Produkt verwendet wird. Stattdessen empfiehlt er zwei kleine Portionen Shampoo pro Durchgang. Der erste Waschgang entfernt Talg, Schmutz und Stylingreste, der zweite reinigt die Kopfhaut wirklich tief. Besonders Menschen, die viele Stylingprodukte oder Trockenshampoo verwenden, profitieren davon.

Man kann verschiedene Shampoos problemlos miteinander kombinieren, zum Beispiel zuerst ein Tiefenreinigungsshampoo, danach ein pflegendes oder medizinisches Shampoo. Produkte gegen Schuppen oder Juckreiz brauchen Zeit zum Einwirken und werden oft viel zu schnell ausgespült. Die Längen und Spitzen müssen meist gar nicht intensiv gereinigt werden. In vielen Fällen reicht der herunterlaufende Schaum völlig aus.

Ausnahmen sind Nutzer von viel Trockenshampoo, intensiven Stylingprodukten oder Leave-ins. Eine gute Nachricht ist, dass tägliches Kopfhautwaschen laut Studien absolut unproblematisch ist und bei manchen Hautproblemen sogar hilfreich sein kann. Der Mythos, tägliches Waschen schade den Haaren, ist laut dem Experten nicht korrekt. Der häufigste Fehler am Ende ist, dass die meisten Menschen Shampoo nicht gründlich genug ausspülen.

Shampoo-Rückstände können aber Irritationen, Juckreiz oder sogar Kontaktallergien verursachen. Der Experte-Tipp ist, den Kopf und die Haare 30 Sekunden länger spülen als zu kurz





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