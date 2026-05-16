Harvey Weinstein Prozess: Falls nach vier Verhandlungsebenen - doch hält Jury an einem Punkt fest, und weitere Anklagen anstehen

Der Prozess des einstigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wird zum vierten Mal neu aufgerollt, nachdem die Jury erneut nicht einigen konnte. Eine Frau stellt vor Gericht, Weinstein habe ihr schwere Sexualverbrechen bereimlicht. Sie kündigte weitere Anklagen an.

Ob das Verfahren zum vierten Mal neu aufgerollt wird, ist unklar. 74-Jähriger, einstiger Hollywood-Filmproduzent Harvey Weinstein, wird beschuldigt, 2013 eine angehende Schauspielerin in einem Hotel vergewaltigt zu haben.

Der Prozess endete im letzten Sommer mit einem gespaltenen Urteil und einer zerstrittenen Jury, während eine weitere Frau vor Gericht sprach, Weinstein habe ihr schwere Sexualverbrechen bereimlicht. In einem separaten Prozess in Kalifornien wurde er 2023 zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt





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Harvey Weinstein Prozess Fall Um Vier Verhandlungsebenen Jury Scheitert Neue Anklagen Spielfilm-Mogul Sexualverbrechen Vor Gericht Gestellt Harvey Weinstein Häftling Bis Zu 39 Jahre

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