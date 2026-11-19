Das Steyrer Familienunternehmen Hartlauer beendet die bekannte Schneewette aus Kostengründen. Seit 1997 eine Ikone des österreichischen Einzelhandels, ist die Aktion nun pausiert.

Die langjährige Marketing-Tradition der Schneewette des Steyr er Optiker- und Hörgeräteunternehmens Hartlauer ist vorerst beendet. Geschäftsführer Robert F. Hartlauer bestätigte gegenüber der "Kronen Zeitung", dass das Familienunternehmen die beliebte Aktion bereits zum dritten Mal in Folge aussetzt. Diese Entscheidung markiert ein deutliches Ende einer Ära, die bis in das Jahr 2023 reichte und seit 1997 fest zum Weihnachtsgeschäft der Kette gehörte.

Hohe Kosten und Steuerlasten als Hauptgründe

Die primäre Triebfeder für die Einstellung der Aktion sind die explizit genannten finanziellen Belastungen. Robert Hartlauer führt aus, dass die Schneewette trotz versicherungstechnischer Absicherung enorme Ausgaben verursachte. Ein entscheidender Faktor hierbei ist die zu zahlende Glücksspielsteuer, welche die Kostenstruktur der Aktion erheblich belastete. Hartlauer nannte als Größenordnung für die Gesamtkosten der Aktion einen Betrag, der bei Hunderttausenden Euro lag, jedoch unter einer Million Euro verblieb.

Also read Traditionsfirma nach 113 Jahren pleite

Organisatorischer Aufwand und rechtliche Hürden

Neben den direkten finanziellen Auswirkungen spielte der immense logistische und organisatorische Aufwand eine zentrale Rolle. Für jede Durchführungsfrist, typically am 24. Dezember um 12 Uhr mittags, mussten aufwendige Sicherheitsmechanismen gewährleistet werden. In jeder der neun österreichischen Landeshauptstädte musste zeitgleich ein Meteorologe sowie ein Notar anwesend sein. Diese Präsenz war zwingend erforderlich, um einen möglichen Schneefall offiziell zu begutachten und rechtlich verbindlich zu bestätigen.

Wandel im Weihnachts- und Weihnachtsgeschäft

Die strategische Positionierung der Schneewette hat sich im Laufe der Jahre massiv verändert. Der Zeitraum der Aktion, der üblicherweise von Ende November bis Mitte Dezember reichte, kollidiert heute stark mit anderen großen Handelsveranstaltungen. Insbesondere der aus den USA übernommene Black Friday hat in diesem Zeitfenster große Bedeutung erlangt und konkurriert direkt um die Aufmerksamkeit der Konsumenten. Hartlauer betonte, dass diese Überlappung die Platzierung der Schneewette im Weihnachtsgeschäft erschwerte und sie weniger effektiv machte.

Advertisement

Strategischer Neufokus des Familienunternehmens

Die Entscheidung ist auch in den tiefgreifenden Unternehmensveränderungen von Hartlauer begründet. Der traditionelle Weihnachtsschmuck oder klassische Geschenke spielen in den aktuellen Sortimentsmixen kaum noch eine Rolle. Hartlauer hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark zu einem Dienstleistungsunternehmen gewandelt. Heute dominieren die Geschäftsbereiche Augenoptik und Hörgeräte die Umsatzerlöse. Diese Produkte gelten nicht als typische Weihnachtsgeschenke, was die wirtschaftliche Bedeutung des Dezembers für das Unternehmen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich reduziert hat.

Zukunftsaussichten und mögliche Neukonzeption

Ob die Schneewette nach dieser dreijährigen Unterbrechung jemals zurückkehren wird, ist noch nicht definitiv geklärt. Robert F. Hartlauer schloss eine Wiederauflage nicht vollständig aus, betonte jedoch, dass eine solche zukünftig völlig anders gestaltet sein müsste. In der ursprünglichen Form, wie sie über drei Jahrzehnte bestanden hat, werde sie nicht mehr stattfinden. Das Unternehmen plant derzeit keine konkreten Schritte für eine Rückkehr, da der Fokus auf der weiteren Entwicklung des Dienstleistungssegmentes liegt. Die Schneewette bleibt damit für die ablaufende Saison 2024 und voraussichtlich 2025 ausgesetzt.