Härtere Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen ab 2027 geplant

Die österreichische Bundesregierung plant eine Reform der Straßenverkehrsordnung und der Anonymverfügungen mit dem Ziel, ab 2027 einen bundesweit einheitlichen und höheren Strafrahmen vor allem für erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen einzuführen. Die Maßnahmen reagieren auf einen Anstieg der Unfallzahlen 2025, bei denen zu hohes Tempo eine zentrale Rolle spielt. Zudem sollen damit die Verkehrssicherheit erhöht und zusätzliche Staatseinnahmen generiert werden. Es wird betont, dass nicht alle Verkehrsstrafen pauschal erhöht werden, insbesondere Parkverstöße bleiben von der Reform weitgehend unberührt.

Wer gerne mal etwas schneller fährt, sollte sich jetzt anschnallen. Ab dem Jahr 2027 werden die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitung en in Österreich deutlich steigen. Die Bundesregierung hat eine Novelle der Straßenverkehrsordnung sowie eine Anpassung der Anonymverfügung en in Begutachtung gegeben.

Das erklärte Ziel ist ein einheitlicher Strafrahmen in allen Bundesländern und mehr Sicherheit auf den Straßen des Landes. Auf Drängen von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) sollen vor allem erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen härter bestraft werden.

Zudem sollen die Neuregelungen zusätzliche Einnahmen für den Staatshaushalt generieren. Die Unfallstatistiken des Jahres 2025 liefern die Begründung: Sowohl die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten als auch die der Verkehrstoten ist markant angestiegen. Überhöhte Geschwindigkeit steht dabei besonders im Fokus. Waren 2024 noch rund 14 Prozent aller Unfälle mit Verletzten auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen, lag dieser Anteil 2025 bereits bei über 16 Prozent.

Bei tödlichen Unfällen ist die Situation noch dramatischer: Bei etwa einem Drittel aller Unfälle mit Todesfolge war überhöhtes Tempo die Hauptursache. Im Vergleich zum Vorjahr kostete dies weitere 15 Menschen das Leben.

"Die Sicherheit der Menschen auf Österreichs Straßen hat für diese Bundesregierung höchste Priorität", so Hanke. Wer Verkehrsregeln missachte, gefährde oft nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Reform sieht zudem vor, dass bei Anonymverfügungen künftig bundesweit einheitliche Strafen gelten. Derzeit gibt es teilweise erhebliche Unterschiede in der Höhe der Sanktionen für vergleichbare Delikte zwischen den Bundesländern.

Ab 2027 soll damit Schluss sein. Neben Autofahrern sind auch andere Verkehrsteilnehmer betroffen - unter anderem sollen auch Regelungen für den Radverkehr angepasst werden.

"Wer massiv zu schnell fährt, gefährdet andere Menschen - dafür braucht es einen nachvollziehbaren und konsequenten Strafrahmen", erklärt ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel. Neos-Verkehrssprecher Dominik Oberhofer betont hingegen, dass es keine pauschale Erhöhung aller Verkehrsstrafen geben werde. Parkstrafen etwa sollen nicht generell teurer werden. Bei Delikten ohne unmittelbaren Bezug zur Verkehrssicherheit, wie bestimmten Parkverstößen, gehe es laut Regierung primär um eine bundesweite Harmonisierung auf das jeweils höchste bestehende Landesniveau.

Bei sicherheitsrelevanten Verstößen, insbesondere erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen, sollen die höheren Sanktionen abschreckend wirken und gefährliches Verhalten eindämmen. Hanke stellt klar: "Unser Ziel ist klar: weniger schwere Unfälle und mehr Sicherheit für alle Menschen im Straßenverkehr.





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