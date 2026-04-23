Harry und Meghan in Australien: Zwischen Image-Politur und neuer Rolle

Prinz Harry und Herzogin Meghan reisten acht Jahre nach ihrer Royal-Tour nach Australien. Der private Besuch war geprägt von Terminen zu sozialen Themen und löste eine Debatte über ihre aktuelle Rolle aus. Eine Fotografin beschreibt das Paar als nahbar und liebevoll.

Die Rückkehr von Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Australien , acht Jahre nach ihrer großen Royal-Tour im Jahr 2018, hat in den Medien eine lebhafte Debatte ausgelöst.

Der Besuch, der diesmal als private Reise stattfand und nicht im Rahmen ihrer offiziellen königlichen Pflichten, wurde von vielen als Versuch der Image-Politur und einer PR-Show wahrgenommen. Trotz des Wunsches nach mehr Privatsphäre und einem Fokus auf Themen wie mentale Gesundheit und Veteranenarbeit, wurde die Reise genauestens von der Öffentlichkeit und den Medien verfolgt.

Die Fotografin Tiffany Garvie, die das Paar bei einem Kulturtermin begleitete, teilte ihre Eindrücke auf Facebook und beschrieb Harry und Meghan als äußerst zugänglich, liebevoll und nahbar. Sie hob hervor, dass sie sich Zeit für Gespräche mit Menschen aus der Öffentlichkeit nahmen, Kinder herzlich begrüßten und bereits Mitglieder der First Nations Communities mit Namen kannten.

Die Reise führte das Paar nach Melbourne, Canberra und Sydney, wo sie an verschiedenen Veranstaltungen teilnahmen, die ihre Interessen und ihr Engagement für soziale Themen widerspiegelten. In Melbourne besuchten sie das Royal Children’s Hospital, Meghan engagierte sich in einem Frauenhaus und das Paar sprach mit der Organisation Batyr über psychische Gesundheit und den Umgang mit sozialen Medien.

Harry lobte dabei die strengen Regeln Australiens in Bezug auf Social Media für Jugendliche, während Meghan offen über jahrelangen Hass im Netz gegen sie berichtete. Ein besonders bedeutsamer Termin war der Besuch der Koorie Heritage Trust in Melbourne, wo sie an einem kulturellen Rundgang am Yarra River teilnahmen und sich mit der Geschichte und der lebendigen Gegenwart der First Peoples auseinandersetzten.

Dieser Besuch wurde auf der Sussex-Website als Moment des Zuhörens und Lernens beschrieben, als eine Begegnung mit einer Kultur, deren Verbindung zum Land über Jahrtausende reicht. Die Fotografin Tiffany Garvie betonte in ihrem Facebook-Posting die Wärme und Authentizität des Paares, was im Kontrast zu einigen kritischen Stimmen in den Medien steht. Die Reise war jedoch nicht ohne Kontroversen.

In Australien wurde erneut diskutiert, welche Rolle Harry und Meghan heute einnehmen: Sind sie ehemalige arbeitende Royals, prominente Aktivisten, eine globale Marke oder eine Kombination aus all dem? Der Spagat zwischen öffentlicher Erwartung, royaler Vergangenheit und dem Wunsch nach neuer Selbstständigkeit machte den Besuch zu einem kritischen Gesprächsthema. Besonders der letzte Termin in Sydney, bei dem sie Überlebende des Bondi-Beach-Anschlags und Ersthelfer trafen, verdeutlichte diese Spannung.

Die Medien betonten, dass Harry und Meghan auch fern vom offiziellen Hofprotokoll weiterhin um ihre Rolle ringen und versuchen, ihre eigene Identität zu definieren. Die Reise nach Australien offenbarte somit nicht nur die anhaltende Faszination für das Paar, sondern auch die Herausforderungen, vor denen sie bei der Gestaltung ihres neuen Lebens stehen. Die Frage, wie sie ihre königliche Vergangenheit mit ihren neuen Ambitionen in Einklang bringen können, bleibt weiterhin offen und wird weiterhin in den Medien diskutiert





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