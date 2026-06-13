Harry Kane wird in Unterhosen erwischt

England-Kapitän Harry Kane wird in einem unangemessenen Moment von den Kameras erwischt. Der kuriose Schnappschuss landet auf Instagram und sorgt für Gelächter im Netz. Die Anhänger ließen sich die Vorlage nicht entgehen.

England -Kapitän Harry Kane wird in einem unangemessenen Moment von den Kameras erwischt. Der kuriose Schnappschuss landet auf Instagram und sorgt für Gelächter im Netz. Die Anhänger ließen sich die Vorlage nicht entgehen.

Der Star-Stürmer steht offenbar auf knappe Unterwäsche. Der kuriose Schnappschuss landet auf Instagram und sorgt sofort für Gelächter im Netz. Die Anhänger ließen sich die Vorlage nicht entgehen. Der Star-Stürmer steht offenbar auf knappe Unterwäsche.

Der kuriose Schnappschuss landet auf Instagram und sorgt sofort für Gelächter im Netz. Die Anhänger ließen sich die Vorlage nicht entgehen. Der Star-Stürmer steht offenbar auf knappe Unterwäsche. England reist mit Selbstvertrauen an.

Die beiden letzten Testspiele gegen Neuseeland und Costa Rica wurden gewonnen, zuletzt gab es einen klaren 3:0-Erfolg. Für Teamchef Thomas Tuchel ist es der erste WM-Auftritt als England-Trainer. Vor dem Turnierstart reden viele Fans aber erst einmal über Kanes unfreiwilligen Unterhosen-Auftritt. Spätestens bis Mittwoch sollte Kane seine Hose aber wiedergefunden haben.

Dann startet England gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft. Gespielt wird im AT&T Stadium in Dallas. Auf dem Papier ist es gleich das Topspiel der Gruppe L. Panama und Ghana werden in der Weltrangliste niedriger eingeschätzt





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