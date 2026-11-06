Harry Kane: FC Bayern muss Tottenham bei Verkauf zustimmen

FC Bayern München muss Tottenham Hotspur bei einem Verkauf von Harry Kane zustimmen. Die erste-Option-Klausel gilt bis 2029 trotz Vertragsverlängerung.

Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis zum Jahr 2029 verlängert. Trotzdem besteht weiterhin eine spezielle Klausel, die den ehemaligen Londoner Verein betrifft. Der englische Telegraph berichtet von einem Vorkaufsrecht, das Tottenham Hotspur bei einem Verkauf des Stürmers aktiv werden lässt. Diese Regelung wurde bereits im Sommer 2023 bei der Verpflichtung ausgehandelt.

Erste-Option-Klausel bleibt bis 2029 aktiv

Tottenham Hotspur hat sich beim Transfer des Engländers eine sogenannte First-Option Matching Right gesichert. Diese Klausel erlaubt es dem Ex-Klub, einem Angebot für Kane zuzustimmen, wenn der FC Bayern München einen Käufer sucht. Sollte ein anderer Verein eine Ablösesumme bieten, darf Tottenham dieses Angebot exakt matchen. Ein automatisches Rückkehrrecht besteht dabei nicht. Die Bedingung gilt für die gesamte Dauer von Kanes Vertrag bis 2029. Beide Klubs haben diese Vereinbarung öffentlich bisher nicht offiziell bestätigt.

Also read Bayern: Bewusstlose Frau in München aus brennendem Badezimmer gerettet

Transferkosten und historische Verbindung der Klubs

Der FC Bayern München zahlte im Sommer 2023 rund 110 Millionen Euro an Tottenham Hotspur für den Transfer. Diese Summe bildet die Grundlage für die zukünftige Option des Londoner Klubs. Harry Kane spielt seitdem für den deutschen Rekordmeister und hat sich als Kapitän der englischen Nationalmannschaft etabliert. Seine Zeit bei den Spurs dauert über 13 Jahre an. Er ist bis heute der Rekordtorschütze des Vereins.

Advertisement

Statistik und aktuelle Leistungen des Torjägers

Harry Kane hat seit seinem Wechsel in München beeindruckende Statistiken vorzuweisen. In 161 Pflichtspielen erzielte der 33-Jährige unglaubliche 156 Treffer für den FC Bayern München. Diese Quote unterstreicht seine große Bedeutung für das Team. Zusätzlich sicherte sich Kane den Ballon d'Or als Auszeichnung für seine Leistungen. Trotz dieser Erfolge bleibt die emotionale Verbindung zu seinem ehemaligen Arbeitgeber bestehen. Er bezeichnete München bei der Vertragsunterschrift als sein Zuhause.

Künftige Szenarien und offene Fragen zum Transfermarkt

Ob es tatsächlich zu einer Rückkehr von Harry Kane nach London kommt, bleibt ungewiss. Der Telegraph hebt jedoch hervor, dass Tottenham bei einem Verkauf gewichtig mitreden kann. Die Klausel schützt die Interessen des Ex-Klubs trotz der neuen Vertragsdauer. Fans und Medien beobachten diese spezielle Option genau. Es ist unklar, welche Summe ein neuer Käufer bieten würde. Die Verfügbarkeit der First-Option Matching Right bleibt die entscheidende Variable.