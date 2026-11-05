Harmeet Dhillon verlässt US-Justizministerium nach Midterms

Justizministerin Harmeet Dhillon tritt zurück. Ihr Abgang folgt den Midterms. Die Republikaner verloren die Mehrheit. Die Politik an Eliteuniversitäten war ein Streitpunkt. Die Auswirkungen der Lebenshaltungskosten wurden kritisiert. Der Iran-Krieg spielt eine Rolle.

Die Spitzenbeamtin Harmeet Dhillon aus dem Justizministerium wird ihren Posten in Kürze räumen. Zwei mit dem Vorgang vertraute Personen bestätigten dies am Donnerstag. Der Rücktritt zeichnet sich ab, nachdem die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag ihre Mehrheiten im Kongress verloren hatten. Dhillon gilt als eine der ersten ranghohen Vertreterinnen der Trump-Regierung, die das Amt niederlegt.

Rückzug nach Wahlniederlage der Partei

Insidern zufolge bahnt sich ein erster prominenter Rücktritt im engeren Vertrautenkreis von Präsident Donald Trump an. Dhillon spielte eine führende Rolle bei den Maßnahmen der Regierung gegen Eliteuniversitäten. Beobachter geben Trump die Schuld am schwachen Abschneiden der Partei. Viele sehen ihn verantwortlich für die hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs. Zudem stieß das harte Vorgehen gegen Einwanderer auf breite Ablehnung.

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Umschichtung der Bürgerrechte im Ministerium

Harmeet Dhillon gilt als wichtige Mitstreiterin des Präsidenten. Sie leitete die Abteilung für Bürgerrechte im Justizministerium und krempelte den Bereich im Sinne Trumps um. Der Fokus verlagerte sich weg von der Bekämpfung von Diskriminierung ethnischer Minderheiten. Auch Untersuchungen umstrittener Polizeipraktiken traten in den Hintergrund. Im Vordergrund standen nun Themen, die für Trump Priorität hatten.

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Kampf gegen Antisemitismus an Hochschulen

Zu den prioritären Themen zählte der Kampf gegen Antisemitismus an Universitäten. Dies geschah im Zuge propalästinensischer Demonstrationen nach Ausbruch des Gazakriegs. Die US-Regierung nahm dies zum Anlass, gegen Hochschulen vorzugehen. Diese sind oft konfrontiert mit Vorwürfen aus dem rechten Lager. Diese bezeichnen die Institutionen als Brutstätten linksradikaler Umtriebe.

Politische Folgen und künftige Ausrichtung

Dhilloons Abgang markiert einen Wandel in der Exekutive. Die Verluste der Republikaner bei den Midterms haben Druck erzeugt. Trump steht nun vor der Neuausrichtung seines Teams. Die Kontroversen um die Hochschulpolitik waren ein zentraler Kritikpunkt. Die Union der republikanischen Partei sucht nach Wegen, die Wähler zu beruhigen. Die Lebenshaltungskosten und der Krieg im Nahen Osten bleiben dominante Themen.