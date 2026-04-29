Happy End nach 24 Tagen: Entführte Malteserhündin Lucy ist wieder zu Hause

Die Malteserhündin Lucy, die am Ostersonntag in St. Pölten entführt wurde, ist nach 24 Tagen zu ihrer Besitzerin zurückgekehrt. Eine Nachbarin hatte den Hund mitgenommen und aufgrund des öffentlichen Drucks wieder zurückgegeben.

Eine Malteserhündin namens Lucy ist nach 24 Tagen zu ihrem Besitzer zurückgekehrt, nachdem sie am Ostersonntag in Wilhelmsburg ( St. Pölten ) entführt worden war. Der Vorfall begann, als die Besitzerin, Sasa Z., kurz ins Haus zurückging, um Gassisackerl zu holen, während Lucy auf der Straße wartete.

Als sie zurückkehrte, war Lucy verschwunden. Ein Nachbar berichtete, eine Frau habe mit dem Auto angehalten, Lucy gesehen und mitgenommen, angeblich um den vermeintlich entlaufenen Hund aufzunehmen. Trotz intensiver Suche, Verteilung von Flyern, Anzeigen bei der Polizei und Posts in sozialen Medien blieb Lucy verschwunden. Die Besitzerin ging zunächst von einem Missverständnis aus, dass die Frau Lucy für einen entlaufenen Hund hielt und zum Tierarzt bringen würde.

Doch die Tage wurden zu Wochen, und die 'Hunde-Such-Hilfe Österreich' organisierte großangelegte Suchaktionen. Schließlich meldete sich ein Mann mit unterdrückter Telefonnummer bei der Besitzerin und berichtete, Lucy bei seiner Nachbarin entdeckt zu haben. Die Nachbarin hatte Lucy am 5. April mit dem Auto mitgenommen und behalten.

Der Mann erklärte, die Frau habe sich aufgrund des medialen Drucks und der öffentlichen Aufmerksamkeit, die der Fall erregt hatte, eingeschüchtert gefühlt und beschlossen, Lucy zurückzugeben. Am Mittwoch, dem 29. April, brachte der Nachbar Lucy zu Sasa zurück. Der Finderlohn wurde abgelehnt.

Die Besitzerin war überglücklich über die Rückkehr ihrer Hündin, die augenscheinlich gut versorgt war, aber dringend einen Friseurbesuch benötigte. Sie hatte sich während der Suche schreckliche Szenarien ausgemalt, darunter die Befürchtung, Lucy könnte in die Hände einer 'Bettel-Mafia' in Rumänien geraten sein. Die Besitzerin plant nun eine Willkommensfeier, um Freunden und Nachbarn zu zeigen, dass Lucy wieder sicher zu Hause ist.

Die ganze Situation wurde als sehr ungewöhnlich empfunden, und die Besitzerin war bis zum Wiedersehen unsicher, ob der Nachbar tatsächlich Lucy bei sich hatte. Lucy erkannte ihre Besitzerin jedoch sofort und rannte ins Haus zu ihrem Wassernapf





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