Hantavirus-Ausbruch auf Schiff Hondius: Neue genetische Spuren führen nach Patagonien

Studie zu tödlichem Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff Hondius zeigt genetische Verbindung zu Patagonien. Inkubationszeit und Reiseroute werfen neue Fragen auf.

Ein tödlicher Hantavirus -Ausbruch auf dem unter niederländischer Flagge fahrenden Kreuzfahrtschiff Hondius im Südatlantik hat im April 2026 weltweit Aufmerksamkeit erregt. Bei diesem historischen Vorfall infizierten sich insgesamt 13 Passagiere mit dem Virus, wobei drei Menschen ihr Leben verloren. Unter den Erkrankten befand sich auch eine Person mit Wohnsitz in der Schweiz, was die internationale Sorge um die globale Verbreitung dieser seltenen Erkrankung weiter verstärkte.

Genetische Verwandtschaft mit argentinischen Viren

Eine am Donnerstag veröffentlichte detaillierte Studie klärt nun erstmals die genetische Herkunft des Erregers, der an Bord des Schiffes zirkulierte. Forschende der Universität Genf und der Genfer Universitätsspitäler (HUG) verglichen die Erbgutsequenzen des an Bord nachgewiesenen Virus mit älteren Proben aus Südamerika. Das Ergebnis zeigte eine enge genetische Verwandtschaft mit einem Virusstamm, der im Jahr 2018 bei einem lokalen Ausbruch in Villa Meliquina in der argentinischen Provinz Neuquén nachgewiesen worden war.

Also read Das zeigt der ORF im großen 'Liebesg’schichten'-Finale

Einschränkung der Inkubationszeit

Die Epidemiologinnen und Epidemiologen identifizierten ein Ehepaar als wahrscheinlichen Ausgangspunkt der Infektionskette. Dieses Paar hatte vor der Kreuzfahrt monatelang mit einem Wohnmobil durch Chile und Argentinien gereist. Die Forschenden rekonstruierten die Reiseroute anhand von Grenzübertritten und dokumentierten Aufenthalten. Ein spezifischer Aufenthalt in der Provinz Neuquén fand rund 62 Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome beim Ehepaar statt. Laut der Studie beträgt die maximale Inkubationszeit des Andes-Virus jedoch höchstens 40 Tage.

Alternative Szenarien der Übertragung

Da die Zeitspanne zwischen dem Aufenthalt in der Endemiezone und dem Krankheitsbeginn die biologischen Möglichkeiten überschreitet, vermuten die Autorinnen und Autoren alternative Übertragungswege. Entweder gab es eine bisher unentdeckte Zwischeninfektion über eine dritte Person im menschlichen Bereich, oder infizierte Nagetiere wie die Langschwanz-Zwergreisratte reisten als blinde Passagiere im Wohnmobil mit, bevor sie den Menschen übertragen wurde. Möglicherweise war das Wohnmobil zudem anderweitig mit dem Virus kontaminiert worden.

Advertisement

Neue Realität der globalen Gesundheit

Der Vorfall markiert einen Wendepunkt im Verständnis der geografischen Verbreitung von Viren. Die Studienautoren betonen, dass Viren, die traditionell als auf bestimmte Regionen beschränkt galten, nun durch mobile Menschen und Tiere an unerwarteten Orten auftreten können. Diese Entwicklung stellt die bisherigen Annahmen über die geografische Vorhersagbarkeit künftiger Hantavirus-Ausbrüche fundamental in Frage und erfordert eine Neuausrichtung der globalen Überwachungsstrategien.

Ausblick auf zukünftige Prävention

Die Erkenntnisse aus dem Ausbruch auf der Hondius zwingen Gesundheitsbehörden dazu, die Risiken von Fernreisen in Endemiegebiete neu zu bewerten. Die enge genetische Bindung an den Stamm aus Neuquén unterstreicht die Notwendigkeit einer intensiven Surveillance in grenznahen Regionen Patagoniens. Künftige Studien werden sich darauf konzentrieren müssen, die genauen Mechanismen der Mensch-zu-Mensch-Übertragung oder der Tier-Zwischenübertragung in mobilen Lebensräumen wie Wohnmobilen weiter zu entschlüsseln, um präventive Maßnahmen effektiver zu gestalten.