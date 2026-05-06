Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff Hondius: Politischer Streit über Anlegerecht auf den Kanaren

Nach mehreren Todesfällen durch einen übertragbaren Hantavirus-Stamm an Bord der Hondius wächst der Widerstand der kanarischen Regierung gegen das Anlegen des Schiffes trotz Zustimmung Madrids.

Die Situation rund um das Kreuzfahrt schiff Hondius hat sich in den letzten Tagen dramatisch zugespitzt und führt nun zu einem heftigen politischen Tauziehen zwischen der spanischen Zentralregierung und der Regionalregierung der Kanarischen Inseln.

An Bord des Schiffes, das seine Reise in den südlichen Regionen Argentiniens angetreten hatte, wurde ein gefährlicher Ausbruch des Hantavirus festgestellt. Die Bilanz ist bisher tragisch, da bereits drei Menschen ihr Leben verloren haben. Derzeit liegt das Schiff mit knapp 150 Personen an Bord vor den Küsten von Kap Verde vor Anker, während internationale Gesundheitsbehörden versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, bekannt als ECDC, ist derzeit intensiv damit beschäftigt, eine detaillierte Liste der Personen zu erstellen, die aufgrund ihres Gesundheitszustands oder ihres Expositionsrisikos dringend evakuiert werden müssen. Die verbleibenden Passagiere sollen die Reise fortsetzen und in wenigen Tagen die Kanarischen Inseln erreichen, doch genau hier liegt der Kern des aktuellen Konflikts. Die medizinische Dimension dieses Vorfalls ist besonders besorgniserregend.

Während Hantaviren in der Regel durch den Kontakt mit Ausscheidungen infizierter Nagetiere übertragen werden, weisen Labortests aus Südafrika auf eine weitaus gefährlichere Entwicklung hin. Es wurde bestätigt, dass es sich um den sogenannten Andes-Stamm handelt, der eine Übertragung von Mensch zu Mensch ermöglicht. Diese Erkenntnis ist von zentraler Bedeutung, da sie das Risiko einer schnelleren Ausbreitung innerhalb der geschlossenen Umgebung eines Kreuzfahrtschiffes massiv erhöht.

Der südafrikanische Gesundheitsminister Aaron Motsoaledi bestätigte, dass bei einem Passagier, der bereits vom Schiff evakuiert worden war, dieser spezifische Stamm nachgewiesen wurde. Die Tragik spiegelt sich in den Einzelschicksalen wider: Ein niederländischer Passagier verstarb bereits am 11. April an Bord. Seine Ehefrau konnte später auf St. Helena aus dem Schiff ausgesetzt werden und wurde zur medizinischen Behandlung nach Johannesburg geflogen, wo sie jedoch am 26.

April im Krankenhaus verstarb. Diese Todesfälle unterstreichen die Aggressivität des Virus und die Schwere der Atemwegserkrankungen, die es auslöst. Auf politischer Ebene hat die bevorstehende Ankunft des Schiffes auf den Kanaren eine tiefe Kluft gerissen. Fernando Clavijo, der Regierungschef der Kanaren, hat seinen entschiedenen Widerstand gegen das Anlegen der Hondius erklärt.

Seine Sorge gilt dem Schutz der lokalen Bevölkerung und der Vermeidung eines möglichen lokalen Ausbruchs, sollte die Quarantänemaßnahmen an Bord nicht ausreichen. Im Gegensatz dazu steht die Position der spanischen Zentralregierung in Madrid. Das Gesundheitsministerium hat bereits grünes Licht für die Einfahrt gegeben und argumentiert, dass diese Entscheidung in enger Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie der Europäischen Union getroffen wurde.

Man berufe sich dabei auf internationale humanitäre Vorgaben und medizinische Protokolle, die besagen, dass ein Schiff in einer solchen Notlage nicht einfach abgewiesen werden darf, sofern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die Diskussion verdeutlicht die schwierige Abwägung zwischen humanitärer Hilfe für die betroffenen Passagiere und dem präventiven Gesundheitsschutz einer gesamten Region. Die WHO betont zwar, dass Infektionen zwischen Menschen bei Hantaviren im Allgemeinen selten sind, räumt jedoch ein, dass der Andes-Stamm eine Ausnahme darstellt.

Dies gibt den Befürchtungen von Clavijo eine wissenschaftliche Grundlage, während die Zentralregierung auf die Expertise der globalen Gesundheitsorganisationen vertraut. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, da das Schiff voraussichtlich in drei bis vier Tagen die Gewässer der Kanaren erreichen wird. Die Weltöffentlichkeit und die medizinische Fachwelt beobachten genau, wie mit dieser seltenen, aber gefährlichen Situation umgegangen wird, um Lehren für zukünftige Gesundheitskrisen auf See zu ziehen.

Die Koordination zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen und internationalen Agenturen wird zeigen, ob ein konsensfähiger Weg gefunden werden kann, der sowohl die Sicherheit der Insulaner als auch die Rechte der Patienten gewährleistet





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