Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Evakuierung und Quarantäne

Die spanische Regierung übernahm die Evakuierung eines Kreuzfahrtschiffs, nachdem die WHO und die Europäische Union Spanien gebeten hatten, die Aktion zu überwachen. Die Passagiere und Besatzung wurden in kleinen Booten und isolierten Bussen zum nahe gelegenen Flughafen gebracht, um in ihre Heimatländer zu fliegen. Nach der Ankunft werden die Ausgeflogenen in Quarantäne müssen, da eine Entwarnung wegen der langen Inkubationszeit erst nach Wochen möglich ist.

Die 'MV Hondius', ein Kreuzfahrtschiff , war am Mittwoch in Richtung Teneriffa unterwegs, als auf dem Schiff acht Personen erkrankt waren, sechs davon nachweislich an dem Hantavirus .

Drei der Erkrankten starben. Die spanische Regierung übernahm die Evakuierung, nachdem die WHO und die Europäische Union Spanien gebeten hatten, die Aktion zu überwachen. Die Passagiere und Besatzung wurden in kleinen Booten und isolierten Bussen zum nahe gelegenen Flughafen gebracht, um in ihre Heimatländer zu fliegen. Die spanische Gesundheitsministerin, Innenminister und der Chef der WHO waren eigens auf die Insel gekommen, um die Aktion zu überwachen.

Die WHO betont, dass das Hantavirus nicht mit dem Coronavirus vergleichbar ist und dass das Risiko für die Allgemeinbevölkerung in der EU gering ist. Nach der Ankunft werden die Ausgeflogenen in Quarantäne müssen, da eine Entwarnung wegen der langen Inkubationszeit erst nach Wochen möglich ist





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