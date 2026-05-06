Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Deutsche Patientin unter Hochrisikotransport nach Düsseldorf gebracht

Nach einem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius wurde eine betroffene deutsche Staatsbürgerin aus Amsterdam evakuiert und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in eine Spezialklinik transportiert.

Die Situation am Flughafen Schiphol in Amsterdam war am Mittwochabend von einer außergewöhnlichen Spannung geprägt. Um exakt 19.47 Uhr landete eine Maschine, an Bord derer sich mindestens eine Person befand, die in einen besorgniserregenden medizinischen Vorfall verwickelt war.

Es handelte sich um eine 65-jährige deutsche Staatsbürgerin, die zuvor Passagierin auf einem Kreuzfahrtschiff war, auf dem ein gefährlicher Ausbruch des Hantavirus festgestellt worden war. Die Logistik hinter dieser Landung war komplex und erforderte eine präzise Abstimmung zwischen internationalen Behörden. Bereits vor der Landung warteten Rettungskräfte der Düsseldorfer Feuerwehr sowie spezialisierte Krankenwagen auf dem Rollfeld, die extra aus Deutschland angereist waren, um die Patientin unmittelbar nach dem Ausstieg in Empfang zu nehmen.

Dieser Einsatz wurde als Hochrisikotransport eingestuft, was bedeutet, dass extrem strenge Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen getroffen wurden, um eine mögliche weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern. Das Ziel dieser Operation war die Universitätsklinik Düsseldorf, die über die notwendigen Kapazitäten und Spezialabteilungen verfügt, um Patienten mit solch seltenen und schweren viralen Infektionen zu behandeln. Obwohl die betroffene Frau zum Zeitpunkt des Transports glücklicherweise noch keine Symptome gezeigt hatte, war die Vorsicht aufgrund der hohen Kontagiosität und der Schwere der Erkrankung geboten.

Der Hintergrund dieses dramatischen Einsatzes liegt in den Ereignissen an der Küste von Kap Verde. Dort lag das Kreuzfahrtschiff 'Hondius', betrieben von 'Oceanwide Expeditions', seit dem vergangenen Sonntag vor Anker. Was als luxuriöse Reise begann, verwandelte sich schnell in einen medizinischen Albtraum, als erste Passagiere und Besatzungsmitglieder Anzeichen einer schweren Erkrankung zeigten. Die Diagnose war niederschmetternd: das Hantavirus, eine Gruppe von Viren, die oft durch Kontakt mit Nagetieren übertragen werden und zu schweren Lungen- oder Nierenproblemen führen können.

Die Tragödie an Bord forderte bereits drei Todesopfer, darunter ein deutscher Staatsbürger, der am 2. Mai verstarb. Die nun evakuierte deutsche Frau stand in engem Kontakt zu dem Verstorbenen, weshalb eine sofortige Isolation und medizinische Überwachung unerlässlich waren. Neben ihr wurden auch zwei Besatzungsmitglieder aus Großbritannien und den Niederlanden aus dem Hafen der Hauptstadt Praia evakuiert.

Diese beiden Personen waren laut Angaben des Veranstalters bereits schwer erkrankt und benötigten dringend stationäre Hilfe in ihren Heimatländern. Die Koordination dieser Rettungsmaßnahmen unter Zeitdruck in einer Region, die nicht auf solche hochspezialisierten Evakuierungen vorbereitet ist, stellte eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten dar. Doch die Rückreise der Patienten verlief nicht ohne weitere Komplikationen. Während die deutsche Frau sicher in Amsterdam landete, ereignete sich bei den anderen beiden evakuierten Personen ein Zwischenfall, der die ohnehin schon prekäre Lage verschärfte.

Ihr Flug musste aufgrund eines technischen Defekts unerwartet auf den Kanarischen Inseln notlanden. Das spanische Gesundheitsministerium bestätigte später, dass die Maschine zur Betankung auf Gran Canaria landete, wobei der Bordarzt einen kritischen Fehler am elektrischen Versorgungssystem meldete. Dies war besonders problematisch, da einer der Patienten auf eine kontinuierliche Stromversorgung für seine medizinischen Geräte angewiesen war. Um das Leben des Patienten nicht zu gefährden, blieb er im Flugzeug, welches direkt an die Stromversorgung des Flughafens angeschlossen wurde.

Die betroffenen Personen mussten dort verbleiben und auf die Ankunft einer Ersatzmaschine warten, um ihre Reise fortzusetzen. Dieser Vorfall unterstreicht die Risiken, die mit medizinischen Lufttransporten verbunden sind, insbesondere wenn die Patienten instabil sind und auf lebenserhaltende Technik angewiesen sind. Währenddessen hat das Kreuzfahrtschiff 'Hondius' seinen Ankerplatz vor Kap Verde verlassen und hat nun Kurs auf Spanien genommen. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass das Schiff mit den verbleibenden Passagieren in Richtung Teneriffa steuert.

Laut den Daten von 'Marine Traffic' war das Schiff am Mittwochabend bereits auf dem Weg zu seinem nächsten Ziel. Die spanische Gesundheitsministerin Mónica García Gómez gab bekannt, dass die 'Hondius' voraussichtlich innerhalb von drei Tagen im Hafen von Granadilla anlegen wird. Dort ist ein umfassender Plan zur Sicherung der öffentlichen Gesundheit vorbereitet.

Alle ausländischen Passagiere, die sich noch an Bord befinden, sollen nach ihrer Ankunft in Granadilla medizinisch untersucht und anschließend in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgeflogen werden, sofern ihr Gesundheitszustand dies zulasse. Die Behörden in Spanien arbeiten eng mit internationalen Gesundheitsorganisationen zusammen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Infektionsketten entstehen.

Die Passagiere, die diese Reise angetreten sind, blicken nun mit einer Mischung aus Erleichterung und Angst auf die Heimkehr, während die medizinische Welt die Ursachen des Ausbruchs auf dem Schiff genauestens analysiert, um künftige Vorfälle dieser Art zu vermeiden





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