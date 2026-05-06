Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff „Hondius“: Spanien erlaubt Anlegen auf den Kanaren

Das von Hantavirus-Fällen betroffene Kreuzfahrtschiff „Hondius“ darf auf den Kanarischen Inseln anlegen. Drei Passagiere sind bereits gestorben, mehrere weitere schwer erkrankt. Spanien hilft bei der Evakuierung und medizinischen Versorgung.

Tote und Schwerkranke durch Hantavirus : Nimmt die Horror-Kreuzfahrt bald ein Ende? Das Kreuzfahrtschiff „Hondius“ mit rund 150 Passagieren und 60 Crewmitgliedern an Bord liegt derzeit vor der Insel Praia auf den Kapverden vor Anker.

Die medizinische Versorgung erfolgt per Boot. Das Schiff darf auf den Kanarischen Inseln anlegen, doch die Fahrt von den Kapverden dauert noch einige Tage. Madrid – Spanien hat dem von Hantavirus-Fällen betroffenen Kreuzfahrtschiff „Hondius“ das Anlaufen eines Hafens auf den Kanarischen Inseln erlaubt. Diese Entscheidung wurde in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Union (EU) getroffen, wie das spanische Gesundheitsministerium am Dienstagabend mitteilte.

Das Schiff war vom Süden Argentiniens aufgebrochen und liegt derzeit vor Kap Verde. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) untersucht das Schiff, um festzustellen, welche Personen dringend evakuiert werden müssen. Die übrigen Passagiere werden mit dem Kreuzfahrtschiff zu den Kanarischen Inseln fahren, wo sie voraussichtlich innerhalb von drei bis vier Tagen eintreffen werden. Die WHO erklärte, dass Kap Verde diesen Einsatz nicht selbst durchführen könne.

Die Kanarischen Inseln seien der nächstgelegene Ort mit den notwendigen Kapazitäten. Spanien habe eine moralische und rechtliche Verpflichtung, diesen Menschen zu helfen, darunter auch mehrere spanische Staatsbürger. Ein Arzt des Schiffes, der sich in kritischem Zustand befindet, soll noch in den kommenden Stunden mit einem Lazarettflugzeug auf die Kanarischen Inseln geflogen werden. Der genaue Hafen auf den Kanaren, den das Kreuzfahrtschiff anlaufen wird, steht noch nicht fest.

Dort angekommen, sollen Besatzung und Passagiere untersucht, medizinisch versorgt und in ihre jeweiligen Heimatländer zurückgebracht werden. Bisher sind drei Passagiere der unter niederländischer Flagge fahrenden „Hondius“ gestorben: ein älteres niederländisches Ehepaar und eine Person aus Deutschland, bei der es sich nach Angaben des Schiffsbetreibers Oceanwide Expeditions um eine Frau handelt. Die WHO geht derzeit von insgesamt sieben Erkrankungsfällen aus. Das niederländische Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass drei Erkrankte von Bord der „Hondius“ geholt und in die Niederlande ausgeflogen werden sollen.

Zu ihnen gehöre ein Niederländer. Dies solle „so schnell wie möglich geschehen“, teilte das Ministerium mit. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Der Erreger wird üblicherweise durch Ausscheidungen von Nagetieren übertragen.

Die Behörde vermutet außerdem, dass es sich um den in Südamerika verbreiteten Andes-Stamm des Virus handelt, bei dem Übertragungen von Mensch zu Mensch in der Vergangenheit bereits beobachtet wurden. Das Risiko für die Allgemeinheit bleibe jedoch gering





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