Hantavirus-Alarm: Niederländerin hospitalisiert und Untersuchungen auf Kreuzfahrtschiff Hondius

Ein tödlicher Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff führt zu Krankenhausaufenthalten in Amsterdam und umfangreichen Untersuchungen von Nagetieren in Argentinien.

In der niederländischen Hauptstadt Amsterdam herrscht derzeit große Besorgnis über eine mögliche Ausbreitung des gefährlichen Hantavirus . Die Gesundheit sbehörden gaben bekannt, dass eine niederländische Staatsbürgerin mit dem dringenden Verdacht auf eine Infektion mit diesem tödlichen Virus in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Diese Meldung folgt auf eine bereits tragische Serie von Ereignissen, bei der ein niederländisches Ehepaar während einer Kreuzfahrt sein Leben verlor. Das betroffene Schiff, die 'Hondius', war Schauplatz dieser gesundheitlichen Krise, die internationale Experten auf den Plan rief. Insbesondere die Tatsache, dass bereits drei Menschen an den Folgen dieser Infektion gestorben sind, unterstreicht die Schwere der Lage.

Das Kreuzfahrtschiff, an Bord dessen sich rund 150 Passagiere und Besatzungsmitglieder befanden, musste eine Zeit lang vor der Westküste Afrikas, konkret vor Kap Verde, vor Anker liegen, nachdem das Virus an Bord offiziell festgestellt worden war. Erst am Mittwochabend setzte sich das Schiff in Richtung Teneriffa auf den Kanarischen Inseln in Bewegung, um dort vermutlich weitere medizinische Maßnahmen zu koordinieren und die Passagiere sicher zu evakuieren.

Die Situation zeigt einmal mehr, wie schnell sich zoonotische Krankheiten im Rahmen des globalen Tourismus verbreiten können und welche Herausforderungen dies für die moderne Medizin darstellt. Parallel zu den Ereignissen in Europa haben die Behörden in Südamerika weitreichende Maßnahmen eingeleitet. Das argentinische Gesundheitsministerium kündigte die Entsendung von spezialisierten Expertinnen und Experten nach Ushuaia im Süden des Landes an.

Ziel dieser Mission ist es, die lokale Fauna, insbesondere die Nagetierpopulation, eingehend zu untersuchen, um festzustellen, ob das Hantavirus in dieser Region präsent ist. Die Experten des renommierten Malbrán-Instituts aus Buenos Aires suchen gezielt in den Gebieten, die die verstorbenen niederländischen Passagiere vor ihrer Abreise besucht hatten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Ministerium bisher nicht offiziell bestätigt hat, dass die Ansteckung tatsächlich auf argentinischem Boden stattgefunden hat.

Interessanterweise weist die Provinz Feuerland, in der Ushuaia liegt und von wo aus die 'Hondius' startete, eine bemerkenswerte Statistik auf: Seit der Einführung der Meldepflicht im Jahr 1996 wurde dort kein einziger Fall des Hantavirus registriert. Dennoch bleibt die Vorsicht geboten, da die Natur dynamisch ist und neue Infektionswege entstehen können. Die Suche nach der Quelle des Ausbruchs ist entscheidend, um zukünftige Reisende zu schützen und die Verbreitung des Virus zu verhindern.

Die Rekonstruktion der Reiseroute des betroffenen Paares gibt weitere Hinweise auf mögliche Infektionsherde. Die beiden Personen waren vor Beginn ihrer Kreuzfahrt ausgiebig in Südamerika unterwegs. Sie erreichten Argentinien am 27. November, reisten anschließend über Chile und Uruguay und kehrten schließlich am 27.

März nach Argentinien zurück, bevor sie am 1. April an Bord der 'Hondius' gingen. Diese weitreichenden Reisen durch verschiedene Ökosysteme erhöhen das Risiko, mit verschiedenen Erregern in Kontakt zu kommen. Gleichzeitig berichten die argentinischen Behörden von einem allgemeinen Anstieg der Hantavirus-Fälle im Land.

Im aktuellen epidemiologischen Jahr wurden bereits 101 Fälle registriert, was fast einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahr entspricht, in dem lediglich 57 Fälle verzeichnet wurden. Trotz dieses Anstiegs bewertet der Biologe Raúl González Ittig die Lage als kontrollierbar und spricht von vereinzelten Fällen, die nichts Außergewöhnliches darstellen. Dennoch verdeutlicht dieser Vorfall die Notwendigkeit einer engen internationalen Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörden, um die Überwachung von Zoonosen zu verbessern.

Die Kombination aus globaler Mobilität und dem Kontakt zu wilden Tieren in abgelegenen Regionen schafft neue Risikoprofile, die eine kontinuierliche Forschung und schnelle Reaktionszeiten erfordern, um Katastrophen wie den Ausbruch auf der 'Hondius' zu vermeiden





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Kreuzfahrt Argentinien Gesundheit Epidemie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tödliches Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff vor Kap VerdeAuf dem Kreuzfahrtschiff 'Hondius' vor Kap Verde haben sich sieben bestätigte oder vermutete Fälle von Hantavirus ereignet, darunter drei Todesfälle. Rund 150 Passagiere und 60 Besatzungsmitglieder sind an Bord isoliert. Die WHO untersucht mögliche Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragung.

Read more »

Hantavirus auf Kreuzfahrtschiff breitet sich ausPRAIA. Bei Hantavirus-Fällen auf einer Atlantik-Kreuzfahrt geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Infektionen von Mensch zu Mensch aus.

Read more »

Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Evakuierung von ErkranktenNach einem Hantavirus-Ausbruch auf einem niederländischen Kreuzfahrtschiff vor Kap Verde werden zwei erkrankte Personen und eine Kontaktperson in die Niederlande ausgeflogen. Drei Todesfälle sind bereits zu beklagen. Das Schiff liegt vor Anker, während die Evakuierung vorbereitet wird.

Read more »

Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Drei Tote und mehrere InfizierteEin Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik hat bereits drei Todesopfer gefordert und mehrere Menschen infiziert. Experten warnen vor der Gefahr des Virus, das in Europa meist durch Nagetiere übertragen wird. Die Situation auf dem Schiff ist außergewöhnlich, da eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann.

Read more »

Hantavirus kursiert an Bord: Kreuzfahrtschiff darf in Hafen auf Kanarischen Inseln anlegenBisher sind drei Passagiere der „Hondius“ am Hantavirus gestorben. Nun gibt Spanien in Abstimmung mit der Weltgesundheitsorganisation WHO grünes Licht für ein Anlegen.

Read more »

Nach Hantavirus-Schock - WHO sucht jetzt 82 Fluggäste nach InfektionsflugNach mehreren Todesfällen auf einem Kreuzfahrtschiff und einer möglichen Weiterverbreitung des Hantavirus sucht die Weltgesundheitsorganisation ...

Read more »