Hansaton eröffnet neuen Flagshipstore in Wien: 'World of Hearing' für moderne Hörgesundheit

Hansaton hat in Wien einen neuen Flagshipstore eröffnet, um moderne Hörgesundheit einfacher, persönlicher und erlebbarer zu machen. Der Storekonzept 'World of Hearing' verbindet moderne Hörakustik, persönliche Beratung und innovative Erlebniswelten.

Gutes Hören ist für die Lebensqualität, soziale Teilhabe und Selbstständigkeit von entscheidender Bedeutung. Hansaton hat in Wien einen neuen Flagshipstore eröffnet, um moderne Hörgesundheit einfacher, persönlicher und erlebbarer zu machen.

Der Storekonzept 'World of Hearing' verbindet moderne Hörakustik, persönliche Beratung und innovative Erlebniswelten. Ziel ist es, Hörgesundheit stärker ins Bewusstsein zu rücken und Hemmschwellen abzubauen. Mit dem demografischen Wandel gewinnt gutes Hören zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung. Hörgesundheit beeinflusst nicht nur das Verstehen von Sprache, sondern auch Sicherheit, soziale Aktivität und gesundes Altern.

Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich, betont die Bedeutung, Menschen frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren und moderne Hörversorgung möglichst einfach zugänglich zu machen. Im neu gestalteten Flagshipstore in der Mariahilfer Straße 31 erwartet Besucher:innen einen interaktiven Hörerlebnisraum, in dem unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden. Dies ermöglicht es, unmittelbar zu erleben, welchen Unterschied individuell angepasste Hörlösungen im täglichen Leben machen können. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Beratungsmöglichkeiten, digitale Informationsflächen und innovative Technologien wie den 3D-Scan des Ohres.

Viele Menschen verbinden Hörgeräte noch immer mit alten Vorurteilen. Moderne Hörlösungen sind jedoch klein, leistungsstark und individuell anpassbar. Alexandra Rupprecht, Hörakustikmeisterin bei Hansaton, betont die Bedeutung regelmäßiger Hörtests, um frühzeitig reagieren zu können und Einschränkungen im Alltag vorzubeugen. Hansaton zählt mit über 65 Jahren Erfahrung und mehr als 120 Hörkompetenz-Zentren in Österreich zu den führenden Hörakustikunternehmen des Landes.

Die neue 'World of Hearing' soll genau das sichtbar machen: gutes Hören als selbstverständlichen Teil eines aktiven und modernen Lebens





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Hansaton Hörgesundheit World Of Hearing Mariahilfer Straße Wien

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