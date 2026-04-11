Hans Peter Doskozil nach Kehlkopfentfernung: Die Budgetrede und das Leben mit Stimmprothese

Landeshauptmann Doskozil hält nach einer Kehlkopfentfernung und mit einer Stimmprothese seine Budgetrede. Der Artikel beleuchtet die medizinischen Hintergründe, die Funktionsweise der Prothese und die Auswirkungen auf den Alltag.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hielt im November 2025 seine Budgetrede im Landtag, nachdem er eine Stimmprothese erhalten hatte. Der Eingriff, der notwendig wurde, nachdem bei ihm eine Erkrankung des Kehlkopfes festgestellt wurde, wirft ein Schlaglicht auf die komplexen Herausforderungen und Anpassungen, die das Leben nach einer Kehlkopfentfernung mit sich bringt.

Das profil Magazin hat beim HNO-Experten Christoph Arnoldner vom Wiener AKH nachgefragt, um die Funktionsweise der Stimmprothese und die Auswirkungen auf den Alltag zu beleuchten.\2017 bemerkte Doskozil erste Anzeichen der Erkrankung. Wie er im Interview 2023 mit profil erzählte, handelte es sich um eine seltene, aber ungefährliche Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüstes. Im weiteren Verlauf führten Atemprobleme jedoch zur Entfernung des Kehlkopfes. Der Kehlkopf ist ein lebenswichtiges Organ, das viele Funktionen erfüllt: Er ermöglicht das Schlucken, leitet Luft und Nahrung in die korrekten Bahnen und beherbergt die Stimmlippen, die für die Stimmgebung verantwortlich sind. Die Entfernung dieses Organs hat weitreichende Konsequenzen. Patienten atmen dann durch ein Tracheostoma, ein Loch im Hals. Um zu sprechen, muss die Luft aus der Lunge in den Mund gelangen, was ohne Kehlkopf nicht mehr direkt möglich ist. Hier kommt die Stimmprothese zum Einsatz: Sie wird als Ventil zwischen Luft- und Speiseröhre eingesetzt, um zu verhindern, dass Speisen in die Luftröhre gelangen. Um zu sprechen, verschließt der Patient das Tracheostoma mit dem Finger, wodurch die Luft durch das Ventil in die Speiseröhre umgeleitet wird. Die in der Speiseröhre schwingenden Schleimhautfalten erzeugen einen Ton, die neue Stimme. Das Sprechen muss in der Folge mühsam neu erlernt und trainiert werden. Moderne Sprechventile ermöglichen es inzwischen, die Luft automatisch umzuleiten, wodurch das Verschließen mit dem Finger entfällt. \Die Frage, ob Doskozil als Politiker in Zukunft große Reden halten können wird, ist berechtigt. Laut Arnoldner könnte das Sprechen sogar besser funktionieren als bei seinen letzten Auftritten, als die Stimme bereits sehr schwach war. Neben dem Sprechen verändern sich jedoch noch andere Aspekte des Alltags. So ist das Schnäuzen ohne Kehlkopf nicht mehr möglich, da die Stimmbänder fehlen, die für den Druckaufbau in der Nase notwendig sind. Auch das Riechen ist eingeschränkt, da die Luft nicht mehr durch die Nase, sondern durch das Tracheostoma einströmt. Zwar gibt es eine künstliche Nase, ein sogenannter HME-Filter, der die Luft wärmt, befeuchtet und filtert, aber das Riechen ersetzt er nicht. Zudem stellt Wasser eine potenzielle Gefahr dar. Schon geringe Mengen, die in das Stoma gelangen, können in die Lunge gelangen und zu Atemnot oder Lungenentzündungen führen. Daher müssen Betroffene beim Duschen ein Pflaster tragen und beim Schwimmen spezielle, wasserdichte Verschlüsse verwenden. Arnoldner schätzt, dass die Patienten nach einer solchen Operation zwei bis drei Monate benötigen, um wieder arbeitsfähig zu sein. Die Stimmprothese ist der Goldstandard nach einer Kehlkopfentfernung und hat die elektronischen Sprechhilfen abgelöst. Doskozil wird die Prothese alle drei bis sechs Monate wechseln müssen, was ambulant möglich ist. Wenn alles gut verheilt, erwartet Doskozil laut Arnoldner eine Zukunft ohne weitere Operationen





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