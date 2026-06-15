Hans-Peter Arzberger: Ein Leben zwischen Prothesenbau und nachhaltiger Bühnenkunst

Der Wiener Prothesenbauer Hans-Peter Arzberger verbindet sein handwerkliches Geschick mit einer tiefen Kritik am Überfluss in seinem Projekt Ressourcenflohmarkt.

Am 17. Juni erlebt die Wien er Bühne Die Kulisse ein ganz besonderes Ereignis, denn der Humorist und Prothesenbauer Hans-Peter Arzberger lädt zum 100. Mal zu seinem einzigartigen Ressourcenflohmarkt ein.

Dieses Projekt ist weit mehr als eine bloße Theateraufführung; es ist ein gesellschaftliches Experiment gegen den grassierenden Überfluss unserer Zeit. Das Konzept ist so simpel wie genial: Anstatt einer klassischen Eintrittskarte verlangt Arzberger von seinen Besuchern, dass sie einen Staubfänger mitbringen – einen Gegenstand, der in ihrem Leben nutzlos geworden ist oder vielleicht schon immer unnötig war. Diese aussortierten Dinge werden an der Tür gegen eine Eintrittskarte getauscht, die sich im Laufe des Abends in eine Ressourcenkarte verwandelt.

Am Ende des Programms nehmen die Gäste ein Objekt mit nach Hause, das für jemand anderen keinen Wert mehr hatte. Inmitten dieser Tauschbörse für Dinge findet eine humorvolle Auseinandersetzung mit dem Thema Besitz statt. Arzberger berichtet amüsiert, dass in vielen Fällen sogar die eigenen Ehepartner zur Disposition gestellt werden, was er jedoch mit einem Augenzwinkern ablehnt, da er nur funktionstüchtige Gegenstände annimmt.

Von Marmeladengläsern über Fernseher bis hin zu überdimensionalen Rosenkränzen ist bereits alles dabei gewesen, was die Absurdität unseres Konsumverhaltens unterstreicht. Die Motivation hinter diesem Unterhaltungsprogramm mit nachhaltiger Wirkung entspringt einer tiefen persönlichen Überzeugung und einer schmerzhaften Erkenntnis. Arzberger, der bereits seit seinem 17. Lebensjahr schreibt und mit seiner Stückschmiede einen Ort für unkonventionelle Drehbücher und Theaterstücke geschaffen hat, wurde durch seine eigenen Kinder wachgerüttelt.

Als eines seiner erwachsenen Kinder ihm mitteilte, dass es unverantwortlich sei, in einer Welt wie der heutigen neue Leben zu erschaffen, begann er, seinen eigenen Beitrag zur Verbesserung der Lage zu suchen. Ein weiterer absurder Auslöser war die Erkenntnis, dass er selbst fünf Kaffeemaschinen angesammelt hatte, was ihn zu der Einsicht führte, dass materieller Besitz allein niemals glücklich macht.

So entwickelte sich aus dem Wunsch nach Authentizität ein Klima-Kabarett, das 2019 an Popularität gewann und den Menschen dazu anregt, über das Zuviel auf der Welt nachzudenken. Für Arzberger ist es wichtig, dass er auf der Bühne ehrlich bleibt, auch wenn dies bedeutet, dass nicht jeder Witz im Mainstream ankommt. Sein Ziel ist es, Gedanken ins Rollen zu bringen und den Fokus vom Haben zum Sein zu verschieben.

Parallel zu seinem künstlerischen Schaffen widmet sich Hans-Peter Arzberger einem Beruf, der eine ganz andere Form der existenziellen Notwendigkeit behandelt: dem Prothesenbau. Hier arbeitet er am sogenannten positiven Ende der Katastrophe. Seine Aufgabe ist es, Menschen, die Gliedmaßen durch Unfälle oder Krankheiten verloren haben, wieder Mobilität und Lebensqualität zurückzugeben. Ob es die Anfertigung einer spezialisierten Armprothese für den Schwimmer Andreas Onea ist oder die tägliche Arbeit an individuellen Lösungen – Arzberger sieht sein Handwerk als ein unglaubliches Privileg.

Er erinnert sich noch lebhaft an seinen ersten Tag als Lehrling, als er miterlebte, wie ein Mensch im Rollstuhl die Werkstatt betrat und auf eigenen Beinen wieder hinausging. In seinem Berufsleben hat er den Wandel von traditionellen Materialien wie Holz und Leder hin zu modernen Carbon-Werkstoffen miterlebt. Während Prothesen früher versteckt werden mussten, ist die Scham heute weitgehend verschwunden. Auch hier stellt sich die fundamentale Frage nach dem Bedarf: Was braucht ein Patient wirklich für seinen spezifischen Alltag?

Diese präzise, aber dennoch individuelle Herangehensweise, die er als zirka-genau bezeichnet, passt perfekt zu seiner Persönlichkeit, die sowohl die handwerkliche Genauigkeit als auch die künstlerische Freiheit vereint





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