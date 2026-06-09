Hans Krankl entdeckt talentierten Elefanten für die österreichische Fußballnationalmannschaft

Die Fußballlegende Hans Krankl hat den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf ein talentiertes Nachwuchstalente aufmerksam gemacht. Bei einem Besuch im Wiener Tiergarten zeigte Krankl den Elefanten, wie ein ordentlicher Pass funktioniert.

Die Fußball legende Hans Krankl hat den ÖFB -Teamchef Ralf Rangnick auf ein talentiertes Nachwuchstalente aufmerksam gemacht. Bei einem Besuch im Wiener Tiergarten zeigte Krankl den Elefanten , wie ein ordentlicher Pass funktioniert.

Die Elefanten übernahmen den Ball und kickten ihn durchs Gehege, wobei der ehemalige Torjäger die Beinarbeit des Nachwuchstalents streng beurteilte. Krankl sah das Potenzial in dem Tier und meinte, dass es vielleicht in die österreichische Fußballnationalmannschaft kommen könnte. Der ÖFB-Teamchef sollte sich den Elefanten ansehen und überlegen, ob er ein interessanter Spieler wäre. Die Mutter des Elefantenbullen wurde auch vom Fußballfieber gepackt, aber Krankl meinte, dass die beiden für das Rüsselspiel wohl die eine oder andere gelbe Karte kassieren würden.

Die ÖFB-Spieler Marko Arnautović, Marcel Sabitzer oder David Alaba könnten sich von der Robustheit und Stärke des Elefanten lernen. Die Schnelligkeit müsste jedoch noch verbessert werden. Die Frage, ob vier Beine beim Fußball von Vorteil seien, nahm Krankl mit Humor auf. Für die Elefanten war die Aktion eine willkommene Abwechslung und die Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck meinte, dass die Beschäftigung der Elefanten vielfältig ist und normalerweise natürliche Materialien wie Äste oder Baumstämme bevorzugt werden





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hans Krankl ÖFB Ralf Rangnick Elefanten Fußball Österreichische Fußballnationalmannschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbeiterkammer fordert klare Gesetze für Arbeit bei Hitze und 'Hitzefrei'WIEN. Studie von Umweltmediziner Hans-Peter Hutter verknüpft die Hitzewarnstufen der GeoSphere Austria mit der jeweiligen physischen Belastung.

Read more »

Hans Krankl kickt mit Elefanten in SchönbrunnIn wenigen Tagen startet die Fußball-WM und zur Einstimmung haben die Elefanten im Tiergarten Schönbrunn ein besonderes Training absolviert. ...

Read more »

Elefanten-Mama zeigt erstaunliche Fußball-SkillsElefanten-Fußball im Tiergarten Schönbrunn: Nachwuchstalent begeistert Hans Krankl und sorgt pünktlich zur WM für tierische Fußball-Stimmung.

Read more »

Norwegische Fußballnationalmannschaft feiert WM-Qualifikation mit Wikinger-FotoDie norwegische Nationalelf qualifiziert sich erstmals seit 28 Jahren für eine Weltmeisterschaft und setzt dabei ein ikonisches Zeichen. Mit einem aufwändig inszenierten Mannschaftsfoto in Wikingerkostümen feiert das Team die Teilnahme und verbindet dabei historische Tradition mit modernem Teamgeist.

Read more »