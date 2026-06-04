Hannahs Song "Treue Seele" sorgt für einen Boykott durch den ORF, weil sie in einem der Textzeilen einen Menschen als "besser als andere" beschreibt. Doch für die Sängerin ist der Song eine Hommage an ihre Hunde und die unbedingte Liebe, die sie ihnen entgegenbringen.

Hannah s Song " Treue Seele " sorgt für einen Boykott durch den ORF , weil sie in einem der Textzeilen einen Menschen als "besser als andere" beschreibt. Doch für die Sängerin ist der Song eine Hommage an ihre Hund e und die unbedingte Liebe , die sie ihnen entgegenbringen.

Sie betont, dass Hunde keine Oberflächlichkeit kennen und nur nach echter Liebe suchen. Der Song ist für sie eine besondere Herzenssache, da er ihre Beziehung zu ihren Hunden perfekt ausdrückt. Die Sängerin hat den Song im "Heute"-Talk vorgestellt, wo sie auch ihre Hunde Luna und Rosi gezeigt hat. Jeder ihrer Hunde hat eine komplett eigene Persönlichkeit, was sie als sehr lernenswert ansieht.

Sie betreibt auch eine kleine Hobby-Hundezucht in der Steiermark zusammen mit einer Freundin





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