Hannah Murray beendet Schauspielkarriere: "Gott sei Dank bin ich keine Schauspielerin mehr"

Die Schauspielerin Hannah Murray, bekannt aus "Game of Thrones" und "Skins", hat ihre Karriere beendet. Im Gespräch mit dem Guardian spricht sie über die psychischen Belastungen des Ruhms, ihre bipolare Störung und die Erleichterung, die ihr der Abschied vom Schauspielberuf bringt. Ihre Memoiren erscheinen im Juni.

Hannah Murray , bekannt als Goldy aus "Game of Thrones" und Cassie aus der Kultserie " Skins ", hat ihre Schauspielkarriere beendet und äußerte sich darüber äußerst erleichtert.

Im Interview mit dem Guardian sagte die 36-Jährige: "Gott sei Dank bin ich keine Schauspielerin mehr" und beschrieb, dass der Gedanke, nicht mehr Teil dieser Welt zu sein, sie mit "echter Freude" erfülle. Sie erklärte, Hollywood habe sie in einen Wellness-Kult getrieben, der in einer psychotischen Episode gipfelte. Murray entschied sich bereits mit elf Jahren, Schauspielerin zu werden. Mit 17 wurde sie für die Rolle der Cassie in "Skins" besetzt.

Der plötzliche Ruhm war für sie "ziemlich überwältigend". Besonders belastend waren die Online-Reaktionen auf Cassies Handlungsstrang rund um eine Essstörung. Sie erinnerte sich: "Es war schrecklich, wie die Kloake des Internets". Später folgte die Rolle der Inzest-Tochter Goldy in "Game of Thrones", die ihr noch mehr Ruhm brachte, den sie kaum verarbeiten konnte.

Sie reflektierte: "Für eine Rolle ausgewählt zu werden, lässt dich unglaublich besonders fühlen. Aber das hält nur für dieses eine Projekt an". Irgendwann wurde bei Murray eine bipolare Störung diagnostiziert, was sie als "große Erleichterung" empfand. Ihren letzten Film drehte sie 2018.

Ihre Erfahrungen verarbeitete sie in den Memoiren "The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness", an denen sie sieben Jahre schrieb. Das Buch erscheint am 23. Juni





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