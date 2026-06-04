Handy-Blitzer in Österreich: Automatischer Überwachungssystem für Autofahrer

Das Starren aufs Handy während der Fahrt ist lebensgefährlich, aber viele Autofahrer nehmen das Risiko trotzdem ein. In Salzburg wurde ein neues System vorgestellt, das automatisch erkennen soll, wenn Lenker während der Fahrt ihr Handy benutzen.

Das Starren aufs Handy während der Fahrt ist lebensgefährlich, aber viele Autofahrer nehmen das Risiko trotzdem ein. In Salzburg wurde ein neues System vorgestellt, das automatisch erkennen soll, wenn Lenker während der Fahrt ihr Handy benutzen.

Das System wird mit KI-basierten Technologien getestet und soll künftig überwachen, ob Fahrzeuge während der Fahrt zum Handy greifen. Die Technik ist bereits in Rheinland-Pfalz im Einsatz, wo die Aufnahmen von zwei Polizeibeamten überprüft werden. Der Landespolizeidirektor Bernhard Rausch sieht die Technologie positiv, aber es gibt noch Bedenken im Hinblick auf Datenschutz. In Rheinland-Pfalz wurde bereits das niederländische System





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Handy-Blitzer Österreich Salzburg KI-Basierte Technologie Überwachungssystem

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