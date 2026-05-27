Handelsgericht Wien bestätigt Standpunkt der freien Presse in Österreich

Das Handelsgericht Wien hat in einer Entscheidung den Standpunkt der freien Presse in Österreich bestätigt. Die Berichterstattung über das Verhalten von Führungskräften im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei für die öffentliche Debatte von Bedeutung.

Das Handelsgericht Wien hat in einer gestern getroffenen Entscheidung den Standpunkt der freien Presse in Österreich weitgehend bestätigt. Das Gericht sah in der Berichterstattung über das Verhalten von Führungskräften im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit.

Der Richter befand, dass die wörtliche Wiedergabe bestimmter Details für die öffentliche Debatte über Machtmissbrauch nicht zwingend erforderlich sei, aber die Berichterstattung über das Verhalten der Führungsebene des ORF gegenüber Untergebenen sei keine Frage des





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Handelsgericht Wien Freie Presse Österreich Machtmissbrauch Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk

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