In der dritten Verhandlungsrunde für den österreichischen Handel stoßen die Forderungen der Arbeitnehmer auf das Angebot der Arbeitgeber. Details zu Löhnen und Einmalzahlungen.

Am Dienstagvormittag starten die dritten Kollektivvertragsverhandlungen für den österreichischen Handel. Diese Gespräche betreffen direkt 420.000 Angestellte sowie 19.000 Lehrlinge. Die dritte Runde ist von zentraler Bedeutung, da beide Seiten ihre Positionen schärfen und auf die strukturellen Unterschiede der Branche eingehen.

Historischer Kontext und Inflationsentwicklung

Die Verhandlungen haben ihre Ursprünge in der ersten Runde am 22. Oktober. Zu diesem Zeitpunkt forderten die Arbeitnehmervertretungen eine prozentuale Gehaltserhöhung von 3,8 Prozent. Dieser Forderung standen statistische Werte gegenüber, die eine rollierende Inflation von 3,3 Prozent ausweisen. Die Gewerkschaften begründen ihre hohen Forderungen primär mit einem beobachteten Reallohnverlust, der sich über die vergangenen drei Jahre kumuliert hat.

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Die Arbeitgeberorganisationen haben in der Zwischenzeit ein konkretes Gegenangebot formuliert. Dieses besteht aus einer laufenden Gehaltserhöhung um 2,1 Prozent. Zusätzlich wird eine einmalige Zahlung in Höhe von 350 Euro an alle betroffenen Beschäftigten angeboten. Dieses Paket stellt den aktuellen Stand der Arbeitgeber dar, der noch vor der neuen Verhandlungsrunde feststeht.

Strukturelle Unterschiede und Wirtschaftslage

Die Argumentationslinien der beiden Verhandlungsparteien unterscheiden sich grundlegend in der Bewertung der wirtschaftlichen Lage. Die Arbeitgeber vertreten die Ansicht, dass die Struktur des Handels sehr heterogen ist. Sie verweisen auf die große Bandbreite der Unternehmen, die sich von kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis hin zu großen, international agierenden Lebensmittelketten erstreckt.

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Zusätzlich benennen die Arbeitgeber allgemeine Konsumflauten als hinderlichen Faktor für höhere Löhne. Die aktuellen Energie- und Lohnnebenkosten seien extrem hoch und belasteten die Margen der Handelsunternehmen. Ein weiterer kritischer Punkt ist der Wettbewerbsdruck durch internationale Onlineplattformen, die den lokalen Handel unter Druck setzen und Preissenkungen erzwingen.

Lohnniveau und institutionelle Daten

Den Positionen der Arbeitgeber stehen detaillierte Zahlen der Arbeitnehmer entgegen. Diese stützen sich auf Daten des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts. Dieses Institut ermittelt, dass das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegt. Diese Diskrepanz wird als zentraler Hebel für die Forderungen nach Anpassungen herangezogen.

Die konkreten statistischen Werte verdeutlichen die Ungleichheit. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten im Handel beträgt aktuell 19,04 Euro. Im Vergleich dazu liegt der Wert in der Gesamtwirtschaft bei 23,09 Euro. Dieser Unterschied von rund vier Euro pro Stunde dient den Verhandlungsführern der Arbeitnehmer als empirischer Beleg für die Notwendigkeit einer stärkeren Aufwertung.

Abgrenzung zu anderen Sektoren

Es ist wichtig, die aktuellen Verhandlungen im Handel von jüngsten Entwicklungen in anderen Branchen abzugrenzen. Vergangene Woche haben die Güterbeförderer ihre Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Für die rund 50.000 Lkw-Lenkerinnen und Lkw-Lenker wurde ein anderer Weg gefunden. Die Löhne für diese Gruppe steigen zu Beginn des Jahres 2027 um 3,3 Prozent.

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Dieser Vertrag zeigt, dass sektorale Unterschiede existieren. Während sich der Güterverkehr auf zukünftige Steigerungen konzentriert, dreht sich im Handel der aktuelle Fokus um die sofortige Einmalzahlung und die prozentuale Anpassung. Die Dynamik im Handel bleibt also anders gewichtet als in der Logistikbranche, was die Komplexität der Verhandlungen unterstreicht.

Aktueller Verlauf und weitere Verhandlungen

Diese Woche gehen nun die Gespräche zum Bahn-Kollektivvertrag weiter. Dies zeigt, dass die Tarifbewegung in Österreich aktuell sehr aktiv ist und mehrere Sektoren parallel betroffen sind. Für den Handel bleibt abzuwarten, ob die dritte Runde eine Annäherung an die 350 Euro Einmalzahlung bringt oder ob die Diskrepanz zwischen 2,1 Prozent Angebot und 3,8 Prozent Forderung weiterhin bestehen bleibt.

Die Entscheidung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dieser Runde wird maßgeblich beeinflussen, wie sich die Einkommenssituation der 420.000 Angestellten in den kommenden Monaten entwickelt. Die hohe Anzahl der betroffenen Lehrlinge und Arbeitnehmer unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz dieses spezifischen Kollektivvertrags. Alle Beteiligten verfolgen die Entwicklungen genau, da die Ergebnisse auch für andere Branchen Signalwirkung haben können.