Hameseder drängt auf rasche Wehrdienst-Reform – Volksbefragung als letztes Mittel

Erwin Hameseder, Vorsitzender der Wehrdienstkommission, kritisiert den langsamen Fortschritt der Wehrdienstreform und fordert eine zügige Einigung. Er sieht eine Volksbefragung nur als letztes Mittel, falls die Koalition zu keiner Lösung findet. Im Zentrum der Debatte steht die Dauer des Zivildienstes.

Erwin Hameseder , Vorsitzender der Wehrdienst kommission, fordert eine zügige Einigung in der Debatte um die Reform des Wehrdienst es. Er äußert sich enttäuscht über den bisherigen Verlauf der Gespräche innerhalb der Koalition.

Die Kommission hatte Mitte Jänner einen Bericht vorgelegt, der sich für eine Verlängerung sowohl des Wehr- als auch des Zivildienstes ausspricht. Konkret schlägt sie das Modell „8 plus 2“ vor: acht Monate Grundwehrdienst, gefolgt von zwei Monaten Milizübungen, und eine Verlängerung des Zivildienstes auf mindestens zwölf Monate. Während die ÖVP dieses Modell unterstützt, zeigen sich die Koalitionspartner ablehnend. Trotz monatelanger Verhandlungen, die von allen Seiten als „konstruktiv“ beschrieben werden, gibt es weiterhin Uneinigkeit, insbesondere hinsichtlich der Dauer des Zivildienstes.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont die Notwendigkeit einer Verlängerung, während die SPÖ und die Neos Bedenken äußern. Ein Kompromissvorschlag von „6 plus 2“ – sechs Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Milizübungen – wird von Hameseder als nicht akzeptabel abgelehnt. Er argumentiert, dass die Kommission ihre Vorschläge sorgfältig geprüft habe und das „8 plus 2“-Modell die kostengünstigste und effektivste Lösung darstelle. Die Forderung nach einem längeren Zivildienst sei zudem von den Zivildienstorganisationen unterstützt worden.

Zusätzlich zu den inhaltlichen Differenzen gibt es auch Uneinigkeit über die Frage einer Volksbefragung. Bundeskanzler Christian Stocker hat eine solche vorgeschlagen, während SPÖ und Neos sie ablehnen. Auch Hameseder selbst ist gegen eine Volksbefragung, sieht sie aber als letztes Mittel an, falls die Koalition zu keiner Einigung gelangt. Er warnt davor, dass die Kommission eine Situation, in der keine Entscheidung getroffen wird und keine Volksbefragung stattfindet, nicht akzeptieren würde.

Walter Feichtinger, stellvertretender Vorsitzender der Kommission, teilt diese Ansicht und hält eine Volksbefragung bei einem Scheitern der Verhandlungen ebenfalls für eine Option. Die Kommission ist bereit, sich weiterhin für eine Lösung einzusetzen, und sieht eine Volksbefragung als das „allerletzte Mittel“, um ein Ergebnis zu erzielen. Die Umsetzung der Reform soll idealerweise ab 2027 erfolgen, wobei das Bundesheer neun Monate Vorlaufzeit benötigt. Angesichts der aktuellen Personalengpässe und der geopolitischen Lage betont Hameseder die Dringlichkeit einer schnellen Entscheidung.

Die Verhandlungen könnten auch durch die Opposition beeinflusst werden, insbesondere wenn die Koalition sich für eine Verlängerung des Zivildienstes entscheidet. Hameseder unterstreicht die Notwendigkeit, nicht weiter Zeit zu verlieren und eine tragfähige Lösung zu finden. Er kritisiert die langwierigen und ergebnislosen Diskussionen und fordert eine klare Positionierung der Koalitionspartner. Die Kommission steht bereit, ihre Expertise einzubringen und eine Reform umzusetzen, die sowohl den Bedürfnissen des Bundesheeres als auch den Interessen der jungen Generation gerecht wird.

Die Situation ist angespannt, und die Gefahr besteht, dass die Reform scheitert, wenn die Parteien nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen. Die Kommission betont die Bedeutung einer schnellen und effektiven Lösung, um die Sicherheit Österreichs zu gewährleisten und die Attraktivität des Wehrdienstes zu erhöhen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um zu klären, ob die Koalition zu einer Einigung gelangt oder ob eine Volksbefragung notwendig wird





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