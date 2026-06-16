Hamas plante Terrorschlag zum Jahrestag des Überfalls auf Israel

Die deutsche Bundesanwaltschaft berichtet von einem vereitelten Hamas-Anschlag in Europa. Ein vorgefertigtes Bekennervideo deutet auf einen geplanten Angriff am zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel hin. Drei Verdächtige wurden bereits Anfang Oktober 2025 festgenommen.

Monatelang liefen die Ermittlungen im Hintergrund, nun werden neue Details bekannt. Nach Angaben der deutschen Bundesanwaltschaft soll die Terrororganisation Hamas einen Anschlag in Europa rund um den 7.

Oktober 2025 vorbereitet haben. Für die Ermittler ist ein sichergestelltes Video von besonderer Bedeutung. Generalbundesanwalt Jens Rommel erklärte beim Jahrespressegespräch seiner Behörde in Karlsruhe: "Bei einem der Beschuldigten wurde ein vorgefertigtes Bekennervideo sichergestellt". Laut Rommel kündigte das Video einen Terroranschlag rund um den 7.

Oktober 2025 an. Das Datum wäre auf den zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel gefallen. Die deutschen Behörden griffen nach eigenen Angaben noch vor dem mutmaßlich geplanten Tatzeitraum ein. Bereits am 1.

Oktober 2025 wurden die ersten drei Verdächtigen festgenommen. Wo der Anschlag stattfinden sollte, halten die Behörden derzeit unter Verschluss. Angaben zum möglichen Ziel oder zum geplanten Ablauf der Tat wurden bislang nicht veröffentlicht





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