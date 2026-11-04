Halloween-Schokoriegel: Neunjährige gesteht selbst gesteckten Fremdkörper

Ein Halloween-Schokoriegel mit eingesteckter Nadel oder Holzspieß entpuppte sich in Thüringen als Inszenierung. Das strafunmündige Kind räumte ein, den Gegenstand selbst hineingesteckt zu haben.

In Thüringen hat eine Neunjährige eingeräumt, den Gegenstand in einen Halloween-Schokoriegel selbst hineingesteckt zu haben. Der Vater des Mädchens war am Morgen bei der Polizei erschienen, um die zuvor erstattete Anzeige zurückzunehmen. Wieso das Kind den Gegenstand in den Riegel gesteckt hatte, blieb zunächst ungeklärt. Die Vorkommnisse werfen zugleich ein Schlaglicht auf eine Reihe ähnlicher Fälle in anderen Regionen Deutschlands.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei dem manipulierten Süßwarenstück um einen Holzspieß, der in den Schokoriegel gesteckt worden war. Der Vater hatte zuvor in einem eindringlichen Gespräch mit seiner Tochter erklärt, dass der manipulierte Riegel als Beweismittel gesichert werden müsse. Erst danach räumte das Mädchen ein, den Holzspieß selbst in den Schokoriegel gesteckt zu haben.

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Wie der Fall in Thüringen aufgeklärt wurde

Die Anzeige war zunächst aufgenommen worden, weil ein Gegenstand in einem Süßwarenprodukt gefunden worden war. Durch das Gespräch zwischen dem Vater und dem Kind kam die Wahrheit ans Licht, bevor weitere Ermittlungsschritte nötig wurden. Die Polizei stellte fest, dass die ursprünglich angezeigte Manipulation nicht von Dritten vorgenommen worden war, sondern vom Kind selbst stammte.

Parallel dazu hatte die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken einen vergleichbaren Fall bearbeitet. Eine Mutter hatte eine Nadel in einem Halloween-Schokoriegel ihres Kindes entdeckt und Anzeige erstattet. Später gab das Kind gegenüber der Mutter zu, die Nadel selbst hineingesteckt zu haben. Die Mutter informierte daraufhin erneut die Polizei, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

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Die Mutter hatte die gesammelten Süßigkeiten kontrolliert, nachdem sie in sozialen Medien zahlreiche Meldungen über manipulierte Naschereien gesehen hatte. Die Berichte über angeblich präparierte Süßigkeiten hatten also bereits vor der eigenen Kontrolle die Aufmerksamkeit von Eltern geweckt.

Positionen der Beteiligten und rechtliche Einordnung

Die Polizei betonte, dass das Kind aufgrund seines Alters strafunmündig ist. Die Beamten leiteten den Sachverhalt deshalb lediglich als Meldung an die Staatsanwaltschaft weiter, eine strafrechtliche Verfolgung des Kindes findet nicht statt.

Im Landkreis Würzburg stellte sich ein weiterer Fall mit einer Stecknadel in einem Schokoriegel als Inszenierung heraus. Nach Angaben der Polizei hatte das strafunmündige Kind den am Montag angezeigten Vorfall vorgetäuscht und dies auch eingeräumt. Die Polizei teilte den Sachverhalt am Mittwoch mit.

Die Berichte lassen erkennen, dass die Eltern in den beschriebenen Fällen unterschiedlich reagierten. Der Vater aus Thüringen korrigierte seine Anzeige, nachdem er mit seiner Tochter gesprochen hatte. Die Mutter aus Mittelfranken informierte die Polizei erneut, nachdem ihr Kind die Wahrheit gesagt hatte. Beide Eltern handelten damit nach Angaben der Polizei unmittelbar nach den Gesprächen mit ihren Kindern.

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Folgen für Eltern und die weiteren Ermittlungen

Für Eltern bedeutet der Fall, dass gefundene Gegenstände in Süßigkeiten zunächst sorgfältig gesichert werden sollten, bevor sie entsorgt werden. Der Vater aus Thüringen hatte betont, dass der Riegel als Beweismittel gesichert werden müsse. Diese Vorgehensweise ermöglicht es der Polizei, den Sachverhalt nachvollziehbar zu prüfen.

Die Polizei hat den Vorgang in den geschilderten Fällen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Welche weiteren Schritte die Staatsanwaltschaft daraus ableitet, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Ebenso bleibt offen, warum die Kinder die Gegenstände in die Süßigkeiten gesteckt hatten, da die Angaben dazu bislang nicht vorliegen.