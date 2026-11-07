Halloween-Mutprobe: TikTok-Challenge sorgt für Verletzungen und polizeiliche Soko

Gefährliche Halloween-Hoaxes mit Nägeln in Schokolade werden auf TikTok verbreitet. Das Bundeskriminalamt ermittelt, Psychologin erklärt die Hintergründe.

Im Zusammenhang mit den Halloween -Feierlichkeiten am 31. Oktober wurden in Österreich mehrere Vorfälle bekannt, bei denen Kinder durch manipuliertes Süßgebäck zu Schaden kamen. Ein zehnjähriges Mädchen verletzte sich, als es in ein Stück Schokolade biss, in das ein Nagel versteckt war. Zudem entdeckte ein Vater Metallstücke in Kaubonbons, die seine Kinder am gleichen Tag von Nachbarn erhalten hatten. Die Zahl dieser gefährlichen Streiche stieg im weiteren Verlauf der Woche deutlich an.

Ermittlungen der Soko Treat

Das Bundeskriminalamt in Wien hat zur Aufklärung der Vorfälle eine spezielle Einsatzgruppe mit der Bezeichnung "Soko Treat" eingerichtet. Die ersten Ergebnisse der Ermittlungen zeigen, dass die Täter nicht immer Dritte, sondern häufig die Opfer selbst sind. In sieben bestätigten Fällen waren es die Kinder selbst, die Nägel in ihre Naschereien steckten. Die Behörde unterscheidet damit zwischen böswilligen Handlungen von außen und eigeninitiierten Aktionen der Jugendlichen.

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Psychologische Ursachen für Risikoverhalten

Klinische Psychologin Johanna Constantini identifiziert drei Hauptgründe für dieses Verhalten. Zum einen sucht das Gehirn von Kindern und Jugendlichen intensiv nach Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Das Belohnungszentrum reagiert besonders stark auf ungewöhnliche oder risikobehaftete Handlungen. Zweitens ist der präfrontale Kortex, der für Hemmmechanismen zuständig ist, bei Jugendlichen noch nicht vollständig entwickelt. Dieser reift erst in der Mitte der Zwanzigerjahre aus, wodurch Selbstkontrolle oft fehlt.

Der dritte Faktor ist der massive Einfluss der sozialen Medien, insbesondere von Plattformen wie TikTok. Kinder filmen Aktionen, stellen sie ins Netz und streben nach Likes und Shares. Während es früher einfache Mutproben in der Schule gab, ist der Druck heute durch digitale Reichweiten viel höher. Algorithmen zeigen immer wieder ähnliche Inhalte, was zu ständigen sozialen Vergleichen führt. Jugendliche wollen nicht nur in der Klasse, sondern auch in der digitalen Welt dazugehören.

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Gefährliche Geschichte der Challenges

Die Gefahr solcher Challenges ist historisch belegt. Der Trend begann 2014 harmlos mit der Ice Bucket Challenge, die rund 220 Millionen US-Dollar für die ALS-Forschung einsammelte. In den folgenden Jahren eskalierten die Aktionen jedoch. Die Blackout-Challenge, bei der es um das Herbeiführen einer Bewusstlosigkeit ging, forderte weltweit knapp 90 Todesopfer. Zuletzt starb ein junges Mädchen an den Folgen der Deo-Challenge, bei der das Einatmen von Deospray im Vordergrund stand.

Prävention und elterliche Unterstützung

Um Kinder vor solchen Gefahren zu schützen, rät Psychologin Constantini dazu, ihnen beizubringen, dass es manchmal mutiger ist, Nein zu sagen, als mitzumachen. Eltern sollten ihre Kinder bestärken, das Richtige zu tun. Dies kann durch Rollenspiele mit gemeinsamen Argumentationsstrategien geübt werden. Wichtig ist auch, vorzuleben, dass man das Handy bewusst weglegt und Bestätigung durch Hobbys oder Sport sucht.

Falls Jugendliche doch auf TikTok oder YouTube scrollen, sollten Eltern regelmäßig und ehrlich interessiert nachfragen, was dort getan wird. Statt anklagender Töne ist eine teilehmerische Haltung entscheidend. Gleichzeitig fordert die Expertin strenge Regeln und Sanktionen seitens der Plattformen. Es sei vermessen zu glauben, dass Eltern oder Lehrer allein die Situation in den Griff bekommen können, besonders wenn Gruppendynamiken und die Angst, als Außenseiter dazustehen, ins Spiel kommen.