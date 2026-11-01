Halloween-Krawalle Wien: Polizei festigt 16 und 19-Jähriger nach Brandanschlag

In Wien kam es zu massiven Halloween-Krawallen. Nach einem Brandanschlag auf ein Polizeiauto wurden zwei Jugendliche festgenommen. Mehrere hundert Anzeigen wurden erstattet.

Wien hat die Halloween -Nacht nicht unbeschadet überstanden. Die Sicherheitslage war angespannt, da es in der gesamten Stadt zu zahlreichen Zwischenfällen kam. Besonders in den frühen Morgenstunden häuften sich die Vorfälle, die die Wien er Polizei vor immense Herausforderungen stellten. Der Schwerpunkt der Ermittlungen lag dabei auf illegaler Nutzung von Feuerwerk und Gewalt gegen Beamte. Insgesamt musste die Polizei mehr als fünfhundert Anzeigen erstatten.

Brandanschlag auf Polizeiauto in Favoriten

Ein besonderer Vorfall ereignete sich im Bezirk Favoriten. Dort wurde ein abgestelltes Polizeifahrzeug mit einer brennbaren Flüssigkeit angezündet. Augenzeugen sahen, wie ein 12-jähriger Junge beim Anblick der Einsatzkräfte sofort die Flucht ergriff. Zeugen beschreiben, dass das Kind wie ein Marathonläufer vor dem Einsatzkommando davonrannte. Dieser Vorfall führte zu einer sofortigen Fahndung durch die Sicherheitsbehörden.

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Haftbefehl für zwei Tatverdächtige

Die Fahndungsmaßnahmen schlugen bald an. Zwei Tatverdächtige, die im Alter von sechzehn und neunzehn Jahren sind, konnten angehalten und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Wien hat angeordnet, dass beide jungen Männer auf freiem Fuß angezeigt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um den Zusammenhang zwischen dem Brandanschlag und den beiden festgenommenen Personen zu klären. Es wird geprüft, ob diese Jugendlichen die sogenannten Pyromanen sind.

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Massiver Polizeieinsatz im Stadtgebiet

Insgesamt standen rund um Halloween mehrere hundert Polizeikräfte im Einsatz. Der Großteil der amtlichen Handlungen betraf den missbräuchlichen Einsatz von Pyrotechnik. Es wurden 107 pyrotechnische Gegenstände vorläufig sichergestellt. Die Beamten registrierten acht Tatverdächtige wegen Widerstandshandlungen oder Verdachts auf Sachbeschädigung. Zwei weitere Personen wurden verwaltungsstrafrechtlich vorläufig festgenommen. Die Gesamtzahl der erstatteten Anzeigen belief sich auf 509.

Verwundeter Junge und ruhige Versammlungen

Neben den Straftaten gab es auch tragische Unfälle. In der Siedlung Am Schöpfwerk wurde ein 12-jähriger Bursche schwer an der Hand verletzt. Er wurde von einem Böller getroffen, nachdem er zuvor bereits geflohen war. Die angemeldeten Versammlungen in der Wiener Innenstadt verliefen hingegen ruhig. Der Polizeieinsatz konnte ohne größere sicherheitsrelevante Zwischenfälle beendet werden. Die Lage in der Innenstadt war damit stabil, obwohl es in anderen Bezirken zu erheblichen Krawallen kam.