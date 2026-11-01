Halloween in Bayern: Schrauben in Süßigkeiten, Übergriffe und verbotene Böller

Halloween in Bayern: Eltern fanden Schrauben und Nadeln in Süßigkeiten, die Polizei meldet Übergriffe und gefährliche Streiche.

In der Halloween -Nacht fanden Eltern in Deutschland, darunter an mehreren Orten in Bayern, Schrauben und Nadeln in den gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder. Zudem kam es in weiteren Regionen Bayern s zu Übergriffen und Auseinandersetzungen, teils mit gefährlichen Halloween -Streichen, wie die Polizei mitteilte.

Schrauben und Nadeln in Süßigkeiten

Gleich an mehreren Orten in Bayern fanden Eltern spitze Metallteile in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. In Landshut waren gesammelte Kaubonbons und Schokoriegel mit Schrauben versehen.

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Im Nürnberger Westen fanden Kinder beim Auspacken von Schokoriegeln Nadeln. Noch bevor die Kinder die Süßigkeiten essen konnten, bemerkten ihre Eltern die gefährlichen Gegenstände und alarmierten die Polizei.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach den Tätern und rät, gesammelte Süßigkeiten vor dem Essen sorgfältig zu prüfen.

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Übergriffe und Verletzungen bei Halloween

Auch andernorts kam es zu Übergriffen. In Friedrichshafen am Bodensee wurde ein zehnjähriges Kind von einem Jugendlichen mit einem Taschenmesser an der Hand verletzt. Eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen.

In Hutthurm im Landkreis Passau bedrängten Jugendliche im Alter von elf bis 15 Jahren eine Gruppe Kinder. Sie zwangen die Kinder, ihre gesammelten Süßigkeiten herauszurücken. Die Polizei konnte die Jugendlichen wenig später stellen.

In Würzburg zogen sich ein 42 Jahre alter Mann und sein 13-jähriger Sohn beim Zünden eines Böllers schwere Verletzungen zu. Der Feuerwerkskörper explodierte noch in der Hand des Jugendlichen. Vater und Sohn wurden mit Verbrennungen am Kopf und an den Händen in eine Klinik gebracht.

Verbotene Böller in der Oberpfalz

In der Oberpfalz entdeckte die Polizei mehrere verbotene Böller. In Regenstauf im Landkreis Regensburg stellten Beamte bei einem 17-Jährigen mehrere Feuerwerkskörper sicher. Darunter war ein Exemplar, das nicht den EU-Sicherheitsanforderungen entsprach.

In Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth hatten vier Jugendliche ebenfalls verbotenes Großfeuerwerk bei sich. Im schwäbischen Inchenhofen im Landkreis Aichach-Friedberg fand die Polizei bei zwei 16-Jährigen eine Softairpistole und mehrere Böller.

Gegen die Jugendlichen wird wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Fälle zeigen, wie viele verbotene Gegenstände in der Halloween-Nacht sichergestellt wurden.

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Halloween-Streiche und Polizeibilanz in Bayern

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes wurde in Marktbreit im Landkreis Kitzingen mit einer Schreckschusspistole bedroht. In Ansbach löste eine vermeintliche Schusswaffe einen Polizeieinsatz aus.

Bei einem 16-Jährigen fanden die Beamten in Ansbach schließlich eine Spielzeugpistole, die sie sicherstellten. Mehrere Halloween-Streiche registrierte die Polizei zudem in Franken.

Unbekannte hängten in Stockheim im Landkreis Kronach eine Sexpuppe mit einem Strick an einer Brücke über der Bundesstraße 89 auf. Damit sollen sie mehrere Autofahrer gefährdet haben, so die Polizei.

Außerdem wurden in ganz Bayern Raketen in Briefkästen gezündet, Häuser und Rettungswagen mit Eiern und Klopapier beworfen und Türen mit Kunstblut beschmiert. Weiter meldete die Polizei Ruhestörungen und vereinzelte Auseinandersetzungen.

Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Allein in Niederbayern gab es laut Polizei 16 Leichtverletzte, im Raum München waren es 19. An einer U-Bahn-Station im Münchner Norden warfen rund 50 Menschen Pyrotechnik, Fahrräder und E-Scooter den U-Bahn-Abgang hinunter. Größere Zwischenfälle blieben laut Polizei aber aus.