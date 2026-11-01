Haley Stevens unterstützt Republikaner Rogers im Michigan-Senatswahlkampf

Die Demokratin Haley Stevens bricht mit ihrer Partei und unterstützt den Republikaner Mike Rogers im engen Senatswahlkampf in Michigan vor den US-Zwischenwahlen.

Die US-amerikanische Kongressabgeordnete Haley Stevens hat wenige Tage vor den anstehenden Zwischenwahlen im November überraschend den republikanischen Kandidaten für den US-Senatssitz des Bundesstaates Michigan, Mike Rogers, öffentlich unterstützt. Dieser Schritt markiert einen schwerwiegenden Bruch innerhalb der Demokratischen Partei, da Stevens ihren ehemaligen parteiinternen Gegner Abdul El-Sayed, den demokratischen Kandidaten, als nicht mehr willkommen in seinem Wahlkampf erklärte. Die Ankündigung erfolgte in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video und löste sofort scharfe Kritik von Seiten der eigenen politischen Familie aus. Das Rennen um den Sitz im Senat gilt derzeit als eines der knappsten und umkämpftesten im gesamten Bundesstaat Michigan, wobei sich die Umstände um den Wahlkampf der Demokraten zuletzt dramatisch verschärft haben.

Konflikt zwischen Stevens und El-Sayed

Stevens, die den Bundesstaat Michigan seit dem Jahr 2019 erfolgreich in US-Repräsentantenhaus vertritt, hatte bei der parteiinternen Vorwahl knapp gegen Abdul El-Sayed verloren. Trotz dieser Niederlage hatte sie sich bis kurz zuvor weiterhin öffentlich hinter ihren demokratischen Kollegen gestellt. In ihrem Video erklärte sie nun jedoch, El-Sayed habe ihr klargemacht, dass sie sich fernhalten solle. Sie fügte hinzu, dass El-Sayed in dieser Hinsicht recht habe, weshalb sie sich nun gezwungen sehe, den Republikaner Rogers zu unterstützen. Am vorangegangenen Sonntag trat sie schließlich gemeinsam mit Rogers auf und kritisierte den demokratischen Wahlkampf scharf.

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Stevens machte geltend, dass die Botschaft, die Schüler und Kinder in Michigan vorgelebt bekämen, sowie die Werte der Bürger dieses Bundesstaates nichts mit Hass zu tun hätten. Im Gegensatz dazu behauptete sie, dass genau dieser Hass das sei, was man aktuell vom demokratischen Kandidaten erlebe. Dieser öffentliche Konflikt hatte sich bereits zuvor angebahnt, als die beiden Demokraten wegen einer Wahlwerbung einer liberalen Gruppe öffentlich aneinandergerieten. Diese Anzeige machte Israel für die hohen Lebensmittelpreise in den USA verantwortlich, was El-Sayed kritisierte und betonte, dass er mit dem Inhalt der Anzeige nichts zu tun habe.

Parteispaltung und politischer Hintergrund

Die Affäre um die Wahlwerbung hatte tiefgreifende persönliche und politische Konsequenzen. Stevens' Verlobter, Jason Turkish, erklärte in der vergangenen Woche, er werde aufgrund der als problematisch empfundenen Anzeige für den Republikaner Rogers stimmen. In der Folge dieses Streits bat das Wahlkampfteam von El-Sayed Stevens darum, nicht an einem ursprünglich geplanten gemeinsamen Auftritt bei einer Veranstaltung teilzunehmen. Wie die Washington Post am Sonntag berichtete, verdeutlicht dieser persönliche Streit die tiefgreifenden Bruchlinien innerhalb der Demokratischen Partei in der Israel-Frage.

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Diese Spaltungen werden wahrscheinlich auch nach den Wahlen im November im US-Kongress bestehen bleiben und bis in den Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2028 hineinwirken. Für die Republikaner kommt der interne Streit der Demokraten kurz vor den Zwischenwahlen am Dienstag äußerst gelegen. Rogers verwies bei dem gemeinsamen Auftritt mit Stevens, die ihn in den vergangenen Monaten immer wieder scharf kritisiert hatte, auf mögliche Risiken für jüdische Bürger und betonte, dass der Hass in manchen Fällen so laut werde, dass er Bürger im Bundesstaat gefährde.

Wahlkampf und externe Reaktionen

Trotz des eskalierenden Konflikts liegt El-Sayed, ein Mediziner mit ägyptischen Wurzeln, in vielen Umfragen noch vor Rogers, auch wenn sich dieser Vorsprung zuletzt deutlich verringert hat. El-Sayed wirbt für ein Ende der US-Hilfen für Israel, eine Krankenversicherung für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Abschaffung der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE. Politisch unterstützt wird er von bekannten linken Figuren wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Der US-Präsident Donald Trump nannte den bekennenden Muslim in seiner Plattform Truth Social beim Namen Mohammed und beschimpfte ihn als Sympathisanten von Terroristen. Auch Rogers unterstellte El-Sayed eine extreme Ideologie.

El-Sayed zeigte sich vor Journalisten am Sonntag unbeeindruckt von dem ungewöhnlichen Schulterschuss zwischen Stevens und Rogers. Er erklärte, er denke eigentlich gar nicht an Haley Stevens und das alles spiele keine Rolle. Trotzdem traten mehrere Mitarbeiter von Stevens unmittelbar nach ihrer Ankündigung zurück. Curtis Hertel, der Vorsitzende der Demokratischen Partei in Michigan, sagte, Stevens' Entscheidung zeige, dass sie alles aufgegeben habe, was ihr angeblich wichtig sei. Er verwies auf die Versuche, die Partei zu spalten und das Momentum zu untergraben.

Schwere Vorwürfe und mediale Berichterstattung

Ken Martin, der Vorsitzende des Democratic National Committee, verurteilte Stevens' Unterstützung für Mike Rogers und nannte sie einen Verrat an den Werten der Demokratischen Partei. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagte, er und die Partei stünden geschlossen hinter El-Sayed. Stevens habe einen verabscheuungswürdigen Verrat begangen. Der demokratische Abgeordnete Jamie Raskin aus Maryland erklärte, er sei von der Entscheidung überrascht gewesen und habe am Samstag telefonisch versichert bekommen, dass sie weiterhin hinter El-Sayed stehe. Donald Trump zeigte sich auf seiner Plattform erfreut und schrieb, dass dies eine große Sache sei.