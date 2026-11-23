Das Landesgericht Salzburg hat die Haftstrafe einer 87-jährigen Frau wegen versuchten Mordes an ihrer schwer beeinträchtigten Tochter von vier auf zehn Jahre erhöht. Die Mutter hatte im Oktober 2023 eine Überdosis Schlaftabletten verabreicht.

Der Berufungssenat am Landesgericht Salzburg hat am Montag die Haftstrafe einer 87-jährigen Pensionistin deutlich verschärft. Die Frau wurde zuvor im Sommer zu vier Jahren unbedingter Haft wegen versuchten Mordes verurteilt, nun muss sie jedoch zehn Jahre ins Gefängnis. Die Entscheidung fiel kurz nach dem 180. Tag im Jahr 2024, wobei die ursprüngliche Tat im Oktober 2023 stattfand, als die Täterin damals 86 Jahre alt war. Der Fall betrifft eine komplexe familiäre Situation, in der es um die geplante Unterbringung einer schwer beeinträchtigten Tochter in einem Pflegeheim ging, was die Mutter strikt ablehnte.

Mechanismus der Tat und juristischer Prozess

Im Zentrum des Verfahrens stand die Handlung der 87-Jährigen, die ihre 61-jährige Tochter mit einer Überdosis Schlaftabletten töten wollte. Beide Frauen nahmen daraufhin potenziell tödliche Mengen des Medikaments ein. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten beide keine Einsicht in das ursprüngliche Urteil vom Sommer und strebten unterschiedliche Ergebnisse an. Während die Angeklagte eine Mildrierung der Strafe erhoffte, argumentierte die Anklagebehörde für eine massive Erhöhung der Freiheitsstrafe. Der Berufungssenat folgte letztlich der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verdreifachte das Strafmaß fast, um der Schwere der Tat gerecht zu werden.

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Bewertung der Wehrlosigkeit der Tochter

Die Richter stützten ihre Entscheidung auf die besondere Schutzbedürftigkeit der 61-jährigen Opferin. Der Senat betonte, dass die Mutter die Wehr- und Hilflosigkeit ihrer schwer beeinträchtigten Tochter systematisch ausgenutzt habe. Diese fehlende Eigeninitiative und die Abhängigkeit der Tochter von der Pflege durch die Mutter stellten einen加重enden Umstand dar. Die Angeklagte selbst war nicht physisch im Gerichtssaal anwesend, sondern schaltete sich per Videoverbindung aus einer Justizkrankenanstalt in Wien zu. Trotz ihrer Abwesenheit wurde das Urteil verkündet, da die juristischen Fakten als ausreichend belegt galten.

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Konsequenzen für die Angehörigen und Justiz

Die verschärfte Strafe von zehn Jahren hat weitreichende Folgen für die betroffenen Familienmitglieder. Die 87-jährige Salzburgerin wird nun langfristig in der Justizvollzugsanstalt verbleiben, was eine langjährige Trennung von der Familie bedeutet. Der Fall hebt die sensiblen Themen der Pflegebedürftigkeit und der ethischen Grenzen der Fürsorge in schwierigen Lebensumständen hervor. Es bleibt abzuwarten, wie sich die rechtliche Präzedenz auf ähnliche Fälle von Vernachlässigung oder vorsätzlicher Schädigung pflegebedürftiger Verwandter auswirken wird. Die Justizsignalisierung durch das Landesgericht Salzburg zeigt eine klare Linie bei der Bestrafung von Taten, die auf der Ausnutzung von Hilfsbedürftigkeit basieren.