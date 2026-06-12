Häftling darf nicht zum Begräbnis des Vaters - Familie verzweifelt

Susanne V., eine 41-jährige Strafgefangene in der Justizanstalt Schwarzau, wurde die Teilnahme an der Beerdigung ihres Vaters verweigert, obwohl sie bereits bei der Mutter dabei sein durfte. Grund war ein früherer Alkoholkonsum. Die Familie ist bestürzt.

Für Susanne V. (Name geändert) war der 9. Mai ein schwarzer Tag. An diesem Tag starb ihr Vater, der zuvor in der Justiz anstalt Schwarzau (NÖ) eine Haft strafe wegen Drogendelikten verbüßte.

Die 41-jährige Strafgefangene hoffte inständig, sich von ihrem Vater verabschieden und an der Trauerfeier teilnehmen zu können. Doch die Justizanstalt lehnte ihren Antrag auf einen begleiteten Ausgang ab. Die Familie hatte zunächst damit gerechnet, dass eine Teilnahme möglich sein könnte. Umso größer sei die Enttäuschung gewesen, als die Absage kam.

Besonders schwer wog, dass Susanne V. bereits vor einigen Jahren ihre Mutter verloren hatte - damals durfte sie noch zur Beerdigung hinaus. Nun musste sie auch vom Tod ihres Vaters aus der Haft erfahren, ohne persönlich Abschied nehmen zu können. Die Familie äußerte sich tief getroffen: Wir sind am Ende alle vor dem Sarg gestanden. Es ist schlimm, dass die Tochter des Verstorbenen - also meine Mutter - nicht auch persönlich dabei sein konnte, sagte die Enkelin.

Als möglicher Grund für die Ablehnung wurde auf einen Vorfall bei der Beerdigung der Mutter vor vier Jahren verwiesen. Damals soll Susanne V. Alkohol konsumiert haben, was zu einer negativen Beurteilung ihrer Zuverlässigkeit führte. Die Justizanstalt betonte, man habe volles Verständnis für den Wunsch der Strafgefangenen gehabt und den Fall sehr akribisch geprüft.

Nach Berücksichtigung aller einzubeziehenden Fakten und Umstände musste letztendlich aber die Entscheidung getroffen werden, dass der Strafgefangenen kein durch den Sozialen Dienst begleiteter Ausgang genehmigt werden kann, da die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs dieser Lockerung zu hoch war. Gleichzeitig verwies die Anstalt darauf, dass ein späterer Besuch am Grab unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein könnte. Für die Familie bleibt dennoch die Trauer darüber, dass ein Moment, der nie wieder zurückkommt, ohne Susanne V. stattfinden musste.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die schwierige Abwägung zwischen Sicherheitsbedenken und humanitären Anliegen im Strafvollzug. Kritiker bemängeln, dass die Justiz zu oft die Teilnahme an Trauerfeiern verweigert, selbst wenn begleitete Ausgänge technisch möglich wären. Die Angehörigen fordern mehr Flexibilität und Verständnis für die Situation von Häftlingen, die einen geliebten Menschen verlieren. Der Schmerz über den nicht genommenen Abschied wird die Familie wohl lange begleiten.

Die Diskussion um die Lockerung von Haftbedingungen bei besonderen familiären Anlässen bleibt aktuell, und der Fall von Susanne V. zeigt, wie tief die Wunden sein können, die durch solche Entscheidungen entstehen. Auch Alternativen wie eine Videotelefonie wurden erwogen, kamen aber letztlich nicht zum Einsatz, da die technischen Voraussetzungen in der Haftanstalt nicht rechtzeitig geschaffen werden konnten. Die Hoffnung der Familie ruht nun auf einem späteren Besuch am Grab, sobald die Haftbedingungen dies erlauben. Bis dahin bleibt die Trauer um den verpassten letzten Abschied





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