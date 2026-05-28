Haftbefehle nach mutmaßlicher Sexualstraftat auf Dorffest in Thüringen

Nach einer mutmaßlichen Sexualstraftat auf einem Dorffest in Bad Klosterlausnitz, Thüringen, wurden Haftbefehle gegen zwei Migranten erlassen. Ein 29-jähriger Syrer sitzt in Untersuchungshaft, ein 30-jähriger Iraker wird gesucht. Die Polizei ermittelt gegen insgesamt vier Verdächtige, zwei wurden wieder freigelassen.

In thüringen wurde eine mutmaßliche Sexualstraftat bekannt, bei der eine 22-jährige Frau teilweise unbekleidet in der Nacht auf Dienstag in Bad Klosterlausnitz gefunden wurde. Die Tat soll während eines Dorffest s stattgefunden haben.

Die Polizei ermittelt im Saale-Holzland-Kreis und führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Eine Zeugin hatte das Opfer in der Nähe des Marktplatzes entdeckt und den Notruf gewählt. Die Anwesenheit zahlreicher Menschen habe die Ermittlungen erschwert. Eine Gruppe von Migranten geriet in den Fokus der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen insgesamt vier Tatverdächtige im Alter zwischen 26 und 30 Jahren. Gegen zwei zunächst vorläufig festgenommene Männer habe sich der dringende Tatverdacht nicht bestätigt, sie wurden wieder freigelassen. Gegen einen 29-jährigen Tatverdächtigen aus Syrien erließ das Amtsgericht Gera Haftbefehl, der am Mittwoch vollzogen wurde. Gegen einen weiteren 30-jährigen Tatverdächtigen aus dem Irak liegt ebenfalls Haftbefehl vor, er befindet sich auf der Flucht.

Die Redaktion distanziert sich von User-Beiträgen und behält sich Löschung und rechtliche Schritte vor





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thüringen Sexualstraftat Vergewaltigung Dorffest Bad Klosterlausnitz Migranten Haftbefehl Untersuchungshaft Staatsanwaltschaft Gera Flucht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frau wollte ihr Konto retten und wurde abgezocktAlles war sehr vertrauenerweckend. Und so schöpfte eine 44-jährige Tirolerin keinen Verdacht, als sie vor einigen Tagen von einem vermeintlichen ...

Read more »

Bub (11) wurde wegen Streit um Angelköder erwürgtNach der Tötung eines elfjährigen Buben im westfranzösischen Rennes haben zwei tatverdächtige Jugendliche nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Tat ...

Read more »

'Würde noch mehr töten' – IS-Killer schockt mit AussageIS-Killer Prozess Villach: Angeklagter zeigt keine Reue, schockiert mit Aussagen. Terroranschlag, Opfer und strengste Sicherheitsmaßnahmen.

Read more »

Was wurde aus Robin? Kinderstar ist jetzt MuskelprotzRobin Mockridge: Vom Kinderstar zum Fitness-Influencer. Das TV-Duo feiert YouTube-Comeback mit Workout, Nostalgie und neuen Einblicken.

Read more »