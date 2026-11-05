Haftbefehl: Rapper zeigt sich nach Kokain-Crash mit Nasen-Verband

Haftbefehl meldet sich nach lebensgefährlichem Kokain-Übertritt in der Schweiz zurück. Der Rapper bestätigt seine Genesung mit einem neuen Foto und Botschaft an Fans.

Der deutsche Rapper Haftbefehl hat sich nach einer schweren gesundheitlichen Krise erstmals wieder öffentlich zu Wort gemeldet. Der 40-jährige Künstler, bürgerlich AyKurt Anhan, hat ein aktuelles Foto auf der Plattform Instagram veröffentlicht, das ihn in einem Trainingsanzug zeigt. Auf dem Bild ist deutlich zu erkennen, dass er einen Verband an der Nase trägt. Diese visuelle Geste bestätigt die vorherigen Berichte über eine erneute Operation.

Genesung nach intensivmedizinischer Behandlung

AyKurt Anhan, bekannt unter dem Künstlernamen Haftbefehl, musste Anfang Oktober in der Schweiz intensivmedizinisch behandelt werden. Der Auslöser war ein schwerwiegender Rückfall beim Konsum von Kokain. Berichte deuten darauf hin, dass seine Lebensgefahr zeitweise sehr hoch war. Er lag mehrere Tage im künstlichen Koma und benötigte eine künstliche Beatmung. Das neue Social-Media-Update bestätigt, dass er sich weiterhin in der Rehabilitationsphase befindet.

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Der Verband an der Nase ist ein sichtbares Zeichen für die medizinischen Maßnahmen, die der Musiker durchlaufen hat. Seinem Manager Erfan Bolourchi zufolge musste Haftbefehl sich erneut einer Nasenoperation unterziehen. Diese Information wurde gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Ob er sich noch immer in einer spezialisierten Klinik in der Schweiz aufhält, ist von offizieller Seite nicht explizit bestätigt worden. Medien berichten jedoch von einem Aufenthalt in der Region.

Persönliche Botschaft an Fans und Kritiker

Das veröffentlichte Foto ist mit einer direkten Ansprache an die Öffentlichkeit versehen. Haftbefehl richtet seine Worte sowohl an seine Unterstützer als auch an seine Gegner. Auf dem Bild sitzt der Musiker ernst blickend auf einem schwarzen Sessel. Auf dem Tisch vor ihm steht eine Dose Schweizer Apfelschorle. Diese Details geben dem Bild eine persönliche Note und zeigen die alltägliche Realität nach der Entlassung aus der Intensivstation.

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Die Nachricht des Rappers lautet: An alle, die mich lieben, liebe ich. An alle, die mich hassen, liebe ich noch mehr. Diese provokante Botschaft wurde von der Community überwiegend positiv aufgenommen. Fans drücken ihre Erleichterung und Unterstützung aus. Kommentare wie "Legende für immer" oder "Gute Besserung, Bro" dominieren die Reaktionen. Die öffentliche Wahrnehmung scheint sich von der Schockstarre hin zu solidarischem Mitgefühl zu wandeln.

Konsequenzen für die musikalische Karriere

Die gesundheitlichen Probleme haben erhebliche Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang des Künstlers. Bereits im Juni hatte Haftbefehl eine Pause von seinen Auftritten angekündigt. Diese Entscheidung machte Stationen wie das Openair Frauenfeld unbesetzt. Zudem mussten geplante Konzerte in Düsseldorf und Berlin im Oktober abgesagt werden. Sein Bruder Cem Anhan, bekannt als Capo, erklärte damals, dass der Rapper unter ärztlicher Aufsicht stehe.

Trotz der Auszeit von der Bühne bleibt der Künstler musikalisch aktiv. Zusammen mit dem Rapper Milonair hat er überraschend den Song "GEN 100" veröffentlicht. Das rund zweiminütige Stück thematisiert seine Herkunft aus Offenbach am Main und seinen Umgang mit Kokain. Der Text greift auch die langjährige Verbindung zur Frankfurter Region auf. Diese Veröffentlichung zeigt, dass er kreativ tätig bleibt, obwohl eine Rückkehr auf die Bühne noch ungewiss ist. Wann Haftbefehl wieder live auftritt, bleibt unklar.