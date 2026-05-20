Hafen Korneuburg-Projekt Pleite und Insolvenz

Die Hauptgesellschaft von Hafen Korneuburg pleite, und die Schulden belaufen sich auf 40 Mio. € durch Konkurs zu verteilen. Das Immobilienvermögen soll nun durch Konkursverfahren zu verkaufen sein.

"NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

". Diesem Beispiel folgend, verwenden wir Cookies und speichern sie in allen notwendigen Browsern, um das Online-Erlebnis zu verbessern.

"Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:". Das sind relevante Links um die Cookie-Einstellungen zu ändern. Wir haben versucht ein optimales Cookies-Erlebnis zu bieten und werden diese Einstellung wie oben beschrieben verwenden.

"Die Schulden der Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG aus dem Signa-Geflecht belaufen sich auf 40 Mio. Euro. Das Areal soll im Konkursverfahren verkauft werden.

". Kurz gesagt, die Hauptgesellschaft aus dem einstigen Signa-Geflecht pleite, und aufgrund der Pleite haben die Stadt und die Hauptgesellschaft die Projektendlösung früher als geplant beschlossen. Daher sollten durch Konkursverfahren die Schulden von 40 Mio. in Konkurs geladen werden. Das Immobilienvermögen der Hauptgesellschaft wird durch Konkurs verwertet und verkauft.

"-Der Gemeinderat von Korneuburg erließ dann einebausperre", berichtet Creditreform. "Die Schulden verteilen sich auf zehn Gläubiger" berichtet Creditreform. "Das Gesamtinvestitionsvolumen war ursprünglich mit 500 Mio. € beziffert worden"





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Hafen Korneuburg-Projekt>

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6,3 Millionen Euro von Pleite-Skigebiet gefordertDie „Krone“ berichtete über die Pleite bei den Abtenauer Bergbahnen, am Mittwoch fand im Salzburger Landesgericht die Prüfungstagsatzung zum ...

Read more »

Pleite! Kult-Schlosshotel ist insolventTraumhochzeiten, prominente Gäste und luxuriöse Nächte, jetzt steht eine bekannte Location in Oberösterreich vor dem Aus. Über den Betreiber des Schloss-Hotels wurde ein Konkursverfahren eröffnet.

Read more »

Eishockey-Helden schlittern in Rekord-PleiteNach dem besten rot-weiß-roten Start in der Geschichte der A-WM schlitterten unsere Eishockey-Helden gegen Gastgeber Schweiz in eine historische 0:9-Niederlage.

Read more »

Firma hinter gescheitertem Signa-Projekt 'Hafen Korneuburg' pleiteKORNEUBURG. Mit der Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG ist eine weitere Projektgesellschaft aus dem einstigen Signa-Geflecht pleite.

Read more »