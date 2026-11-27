Hacker drangen in die Cloud One Plattform der US-Luftwaffe ein. Sensible Daten und Logistiksysteme sind betroffen. Details zum Vorfall und die Reaktionen der Behörden.

Ein signifikanter Sicherheitsvorfall hat die digitale Infrastruktur der United States Air Force erschüttert, nachdem Hacker erfolgreich in das zentrale Cloud-System eingedrungen waren. Laut Berichten vertrauter Insider in den Vereinigten Staaten zielt der Angriff spezifisch auf die Plattform " Cloud One" ab, die als Rückgrat der digitalen Operationen dient. Die Entdeckung dieses unbefugten Zugriffs erfolgte im vergangenen Monat während routinemäßiger Systemaktualisierungen, was zu spürbaren Unterbrechungen in der gesamten Plattform führte. Die Identität der Angreifer und das exakte Ausmaß des möglicherweise entwendeten Datenmaterials bleiben derzeit weiterhin unklar.

Eindringen in die Steuerungsebene Cloud One

Die US-Luftwaffe bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters keine spezifischen technischen Details zur Sicherheitslage, betonte jedoch, dass kontinuierliche Maßnahmen zum Schutz der sensiblen Informationen und Einsatzfähigkeiten ergriffen würden. Experten schätzen den Vorfall als gravierend ein, da die Angreifer eine Software-Schwachstelle ausnutzten, um Zugriff auf die sogenannte Steuerungsebene, auch Control Plane genannt, zu erlangen. Diese zentrale Ebene wird von Insidern mit einer Universalfernbedienung verglichen, da sie theoretisch die Kontrolle über den Betriebsstatus von Militärflugzeugen oder die Lieferketten für Ersatzteile ermöglicht.

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Rolle von Cloud One und technischen Partnern

Cloud One gehört zu den größten und komplexesten Cloud-Plattformen des gesamten US-Militärs und wurde im Jahr 2017 gestartet, um den IT-Bedarf der Air Force zentral zu bündeln. Das System integriert Ressourcen von vier großen Technologieanbietern, darunter Microsoft, Amazon, Oracle und Alphabet, um Dutzende kritischer Anwendungen zu betreiben. Zu den betroffenen Systemen zählen unter anderem Tools zur Verwaltung von Personaldaten und Gehältern sowie Logistiklösungen für Wartungsarbeiten an zahlreichen Standorten weltweit.

Die Plattform verarbeitet zudem hochsensible taktische Datenströme, die durch das "Cloud-Based Command and Control"-System zusammengeführt werden. Dieses fasst Informationen aus Flugabwehrradaren und anderen Quellen aus ganz Nordamerika zusammen. Zusätzlich wird das "Theater Integrated Combat Munitions System" über Cloud One betrieben, das den Bestand an Bomben und Raketen an mehr als 200 Standorten der US-Luftwaffe weltweit erfasst. Der IT- und Rüstungsdienstleister SAIC war bis zum Jahr 2025 der Hauptauftragnehmer für diese Plattform, bevor die Aufgabe von dem Konkurrenten Leidos übernommen wurde.

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Ermittlungen und Reaktionen der Behörden

Nach der Entdeckung des Einbruchs zogen die Ermittler der Cyber-Einheit des US-Militärs, das Cyber Command, hinzu, um die Schäden umfassend zu bewerten. Das Cyber Command reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme, auch die US-Luftwaffe verzichtete auf detaillierte Angaben. SAIC reagierte ebenfalls nicht auf die Bitte um Kommentare, während Leidos Fragen an die Air Force weiterleitete. Die Unsicherheit bezüglich der genauen Operationen der Hacker bleibt bestehen, da nicht feststeht, ob sie die theoretische Kontrolle über die Steuerungsebene tatsächlich für illegale Aktionen nutzten.

Erhöhte Bedrohungslage durch KI und weitere Vorfälle

Dieser Vorfall findet in einem Kontext statt, in dem die Besorgnis über Cyberangriffe, die mit Künstlicher Intelligenz unterstützt werden, deutlich gestiegen ist. Solche Angriffe gelten als besonders gefährlich für Cloud-basierte Netzwerke, da KI-Modelle Schwachstellen auf großen Angriffsflächen sehr schnell erkennen können. Die US-Regierung sieht sich zudem mit den Nachwirkungen mindestens weiterer sechs kürzlich bekannt gewordener Cyber-Vorfälle konfrontiert.

Zu diesen weiteren Vorfällen zählen zwei Fälle bei der Bundespolizei FBI, ein früherer Hackerangriff auf Daten des Verteidigungsministeriums, ein Datenleck bei Personaldaten des Heimatschutzministeriums, ein Einbruch bei mindestens zwei Geheimdiensten sowie ein Angriff auf das Finanzministerium. Die US-Luftwaffe betonte abschließend ihre Verpflichtung zum Schutz der Systeme, während die vollständige Aufklärung des Cloud One-Einbruchs weiterhin im Gange ist.