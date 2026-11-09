Hackerangriff auf Brenner Basistunnel: 812 GB Daten gestohlen

Hacker haben beim Brenner Basistunnel 812 GB gestohlen. Die BBT SE bestätigt keine Betriebsbeeinträchtigung. Ermittlungen der Behörden laufen.

Am 17. Oktober erfolgte ein gezielter Cyberangriff auf die BBT SE, den Betreiber des Brenner Basistunnel s. Hacker konnten dabei 812 Gigabyte an Daten von den Servern stehlen und anschließend Lösegeld für deren Zurückgabe fordern. Diese Information wurde umgehend an die zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet, was zu einer sofortigen Einleitung umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen führte.

Baubetrieb läuft trotz Datenverlust weiter

Laut der offiziellen Stellungnahme der BBT SE vom Montag besteht keine Beeinträchtigung für den laufenden Baubetrieb. Der Cyberangriff betraf ausschließlich den Server für den externen Datenaustausch, während die internen IT-Systeme der Gesellschaft nach aktuellem Kenntnisstand nicht infiziert wurden. Die operativen Tätigkeiten auf der Baustelle laufen uneingeschränkt weiter, und die Sicherheit des späteren Eisenbahnbetriebs wurde nicht gefährdet.

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Art der gestohlenen Dokumente im Fokus

Bei den entwendeten 812 Gigabyte handelt es sich um technische und verwaltungstechnische Unterlagen, die größtenteils bereits öffentlich zugänglich waren. Dazu gehören unter anderem Unterlagen zu Ausschreibungen und spezifische Vermessungsdaten. Die BBT SE betonte, dass bisher keine Veröffentlichung der gestohlenen Daten festgestellt wurde. Zukünftige Kontaktversuche der Hacker werden von der Gesellschaft weiter überwacht und an die Behörden gemeldet.

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Informierung der italienischen Partner und Behörden

Die BBT SE hat die zuständigen italienischen Stellen über den Vorfall informiert, darunter die Agentur für Nationale Cybersicherheit CSIRT Italia, die Post- und Cybersicherheitspolizei sowie die Datenschutzbehörde. Gemeinsam mit hinzugezogenen Spezialisten arbeiten die Behörden an der weiteren Aufklärung des Vorfalls. Dabei werden alle erforderlichen Maßnahmen gesetzt, um die IT-Sicherheit langfristig zu gewährleisten und weitere Angriffe zu verhindern.

Keine Betroffenheit österreichischer Firmen

Die betroffenen italienischen Auftragnehmer wurden über den Datenabfluss informiert, während österreichische Auftragnehmer nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen sind. Die BBT SE stellt klar, dass die Sicherheit des laufenden Baubetriebs zu keiner Zeit beeinträchtigt war. Die Kombination aus technischer Isolation externer Server und schnellem Handeln der Sicherheitskräfte verhinderte einen Ausfall der kritischen Infrastruktur.