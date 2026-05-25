Hacker-Angriff auf 'Portraitbox': Fotografen und Eltern stehen unter Schock

Ein Hacker-Angriff hat die bekannte Plattform 'Portraitbox' getroffen, wodurch zahlreiche Fotografen aus dem deutschsprachigen Raum betroffen sind. Die Plattform wird für die Verwaltung von Kindergarten- und Schulfotos verwendet.

Ein Hacker-Angriff hat die bekannte Plattform ' Portraitbox ' getroffen, wodurch zahlreiche Fotografen aus dem deutschsprachigen Raum betroffen sind. Die Plattform wird für die Verwaltung von Kindergarten- und Schulfotos verwendet.

Die Nutzer wurden zunächst über eine angebliche technische Störung der Cloud-Infrastruktur informiert. Es ist jedoch bekannt, dass die Daten der Nutzer, einschließlich Fotografien, Namen, E-Mail-Adressen, Lieferadressen, Bestellhistorien und Galerie-Zugangsdaten, betroffen sind. Die österreichische Datenschutzbehörde hat den Hackerangriff bestätigt und Fotografen haben 72 Stunden Zeit, um den Vorfall an die Datenschutzbehörde ihres jeweiligen Landes zu melden. Die Situation ist sehr besorgniserregend, insbesondere für die Eltern, die sich Sorgen machen, dass die Fotos ihrer Kinder im Darknet gelandet sind





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