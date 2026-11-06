Habsburg-Boutique eröffnet: Royales Flair in Wiens Weihburggasse

Die neue Habsburg-Boutique in der Wiener Weihburggasse feierte Eröffnung. 180 Quadratmeter Tradition, Handarbeit und Loden treffen auf moderne Ästhetik.

Die ehemalige ORF-Wetterlady Kerstin Sprenger erlebte am Mittwochabend ein Stück royales Flair in der Hauptstadt. Gemeinsam mit zahlreichen Promi-Gästen feierte sie die Eröffnung der neuen Habsburg-Boutique. Das event fand in der Wiener Weihburggasse statt und versammelte eine prominente Klientel, die den neuen Laden eröffnete.

Neue Habsburg-Boutique in der Weihburggasse

Die neue Boutique der Marke Habsburg nimmt rund 180 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Weihburggasse ein. Der Fokus liegt hierbei auf klassischen Materialien wie Loden und Cashmere. Traditionelle Handwerkskunst steht im Mittelpunkt des Sortiments. Besucher können Produkte bewundern, die durch Liebe zum Detail überzeugen.

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Dabei ist der hohe Aufwand bei der Fertigung besonders erwähnenswert. Allein für das Nähen eines einzigen Knopflochs sind 17 Minuten reine Handarbeit erforderlich. Dieser Aspekt unterstreicht die Qualität und den Aufwand der manuellen Produktion. Solche Details definieren den Anspruch der Manufaktur an ihre Kunden.

Kerstin Sprenger lobt Store und Beratung

Kerstin Sprenger zeigte sich von dem Konzept und der Umsetzung begeistert. Sie beschrieb den Store als wunderschön und geschmackvoll gestaltet. Hervorhob sie insbesondere die hervorragende Beratung im Ladenlokal. Auch die Mode selbst traf ihren persönlichen Geschmack voll und ganz.

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Sie nannte den Stil einen besonderen Country Chic. Dieser Stil richtet sich an Kunden, die Wert auf Qualität und Ästhetik legen. Sprenger wirkte beim Besuch offensichtlich sehr angetan von der Atmosphäre. Ihre positiven Worte dienten als eine lobende Empfehlung für den neuen Standort.

Geschmackvoller Laden und historische Wurzeln

Neben der Mode und der Beratung spielt auch die Geschichte der Marke eine zentrale Rolle. Der Name Habsburg verpflichtet bekanntlich zu einem gewissen historischen Erbe. Daher wurde im Laden auch dieses Element in die Gestaltung integriert. Die Manufaktur selbst wurde im Jahr 1992 gegründet.

Dabei entstand das Unternehmen im ehemaligen Jagdschloss von Thronfolger. Dieser historische Ursprung verleiht der Marke zusätzlichen Charme. Der Raum selbst wurde von einem Kostümbildner gestaltet. Dieser war unter anderem für die Produktion von Die Toten von Salzburg tätig.

Umfangreiche Feier und historische Verbindung

Die Eröffnungsfeier am Mittwochabend zog viele Prominente an. Die Gäste genossen die Atmosphäre der neuen Räumlichkeiten. Die Kombination aus modernem Handel und historischer Anmutung war zentral. Der Namensgeber der Marke bindet Geschichte nahtlos ein.

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Sprenger lobte das Geschick des Gestalters für den Laden. Sie attestierte ihm einen besonderen Stil und viel Liebe zum Detail. Der Raum gilt als wunderschöner Ort im Herzen Wiens. Die Veranstaltung unterstrich die Bedeutung der Marke für den Wiener Modemarkt.