Haarsträubender Platzverweis: Carrick kritisiert Rote Karte für Martinez

Michael Carrick, Teammanager von Manchester United, äußert scharfe Kritik an der Roten Karte für Lisandro Martinez. Der Vorfall, der sich im Spiel gegen Leeds ereignete, erinnert an ähnliche Vergehen und die damit verbundenen Diskussionen über die Auslegung der Regeln im Fußball.

Für Michael Carrick war es buchstäblich ein'haarsträubendes' Urteil. 'Diese Entscheidung war eine der schlechtesten, die ich je gesehen habe', schimpfte der Teammanager von Manchester United über den Platzverweis gegen seinen Spieler Lisandro Martinez . Dieser war nach Ansicht vieler im Luftduell gegen Leeds-Profi Dominic Calvert-Lewin an dessen Haaren gezogen. Schiedsrichter Paul Tierney zeigte Martinez nach Betrachtung der TV-Bilder die Rote Karte (56.). Leeds, mit Teammanager Daniel Farke, gewann in diesem denkwürdigen Spiel erstmals seit Februar 1981 in der höchsten englischen Liga beim Rekordmeister Manchester United mit 2:1, was Carricks Ärger nur noch verstärkte. Der Ex-Profi Carrick nannte die Entscheidung 'schockierend' und kritisierte, dass Martinez des Feldes verwiesen wurde, während Calvert-Lewin für seine vorherige Aktion ungeschoren davonkam. Calvert-Lewin hatte zuvor in einem Duell die Arme ins Gesicht seines Gegenspielers gestoßen. Martinez habe nach Carricks Einschätzung nicht an den Haaren seines Kontrahenten gezogen, sondern sie lediglich 'berührt', so seine Beteuerung. 'Wir müssen aufpassen, wohin sich das Spiel entwickelt', mahnte Carrick, 'Es ist eine schockierende Entscheidung, absolut schockierend.'

Die Regeln des Fußballs lassen in solchen Fällen allerdings keinen Interpretationsspielraum, die Rote Karte ist zwingend vorgesehen und keineswegs beispiellos. Dies verdeutlicht die Häufigkeit dieses vergehens im Profi-Fußball. Die deutsche Teamspielerin Kathrin Hendrich musste beispielsweise nach einem ähnlichen Vergehen im EM-Viertelfinale 2025 vom Platz, obwohl sie versicherte, ihr Griff in die Haare der französischen Kapitänin Griedge Mbock Bathy sei unbeabsichtigt gewesen. Die strikte Auslegung der Regeln im Fußball wird durch solche Szenen immer wieder betont. Auch in der Premier League gab es bereits vergleichbare Situationen. Michael Keane von Everton wurde nach einem ähnlichen Vergehen gegen Tolu Arokodare von den Wolverhampton Wanderers im Januar für drei Spiele gesperrt. Auch der Southampton-Profi Jack Stephens sah nach einem Griff in die Haare von Chelseas Marc Cucurella die Rote Karte. Bei der Klub-WM erwischte es Joao Neves von Paris Saint-Germain ebenfalls im Duell mit Cucurella.

Die Kontroverse um den Platzverweis für Lisandro Martinez und die damit verbundene Kritik an der Schiedsrichterentscheidung verdeutlichen die Komplexität und die oft hitzigen Diskussionen rund um das Regelwerk im Fußball. Die verschiedenen Perspektiven, sowohl von Trainern und Spielern als auch von Experten und Fans, zeigen, wie subjektiv die Bewertung von Aktionen auf dem Spielfeld sein kann. Die Debatte unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren und konsequenten Anwendung der Regeln, um die Integrität des Spiels zu gewährleisten und Fairness zu wahren. Die Reaktion von Carrick und seine deutlichen Worte spiegeln die Emotionen und den Wettbewerbsgeist wider, die im Profi-Fußball vorherrschen. Gleichzeitig erinnern die Beispiele aus anderen Ligen und Wettbewerben daran, dass solche 'haarsträubenden' Entscheidungen im Fußball keine Seltenheit sind und die Diskussionen über die Auslegung und Anwendung der Regeln ständig weitergehen. Die Erfahrungen von Kathrin Hendrich, Michael Keane, Jack Stephens und Joao Neves verdeutlichen die globale Natur dieses Problems und die Notwendigkeit einer einheitlichen Handhabung, um Verwirrung und Ungerechtigkeit zu vermeiden





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester United Lisandro Martinez Rote Karte Michael Carrick Fußballregeln Premier League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investor außer sich – Eklat bei 'Die Höhle der Löwen''Die Höhle der Löwen' Eklat: Investor Maschmeyer platzt der Deal mit Sun Matters – heftige Vorwürfe und geplatzte Investition in der Finalfolge.

Read more »

Trumps Drohung gegen den Iran: Ankündigung zum Völkermord?Völkerrechtsexperten untersuchen die strafrechtlichen Implikationen der Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, im Iran die „ganze Zivilisation“ auszulöschen. Wird dies als Aufruf zum Völkermord gewertet?

Read more »

Österreich bestreitet WM-Generalprobe gegen GuatemalaÖsterreich bestreitet WM-Generalprobe gegen Guatemala in Pasadena. Alle Infos zum Fahrplan, Testspielen und Kader vor der Fußball-WM 2026.

Read more »

ÖFB-Auswahl testet gegen Guatemala im Rose Bowl StadiumDie österreichische Fußballnationalmannschaft absolviert ihre Generalprobe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im Rose Bowl Stadium gegen Guatemala. Das Spiel findet am 10. Juni statt und dient als wichtige Vorbereitung für das Turnier in Mexiko, Kanada und den USA.

Read more »

Wetter außer Rand und Band - Sturm-Drama in Urlaubsland – Tote und VerwüstungenUnwetter Italien: Heftiger Sturm sorgt für Todesopfer, massive Schäden und gelbe Wetterwarnung in elf Regionen. Experten erwarten weitere Gefahren.

Read more »

Mensch gegen Maschine im Sci-Fi-Game „Pragmata“Der japanische Spieleentwickler Capcom lanciert am 17. April sein neues Science-Fiction-Abenteuer „Pragmata“. In dem Action-Adventure wird ...

Read more »