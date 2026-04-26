Haare als Spiegel der Gesellschaft: Eine vielschichtige Ausstellung in Amsterdam

Die Kunsthalle in Amsterdam widmet sich in einer neuen Ausstellung dem Thema Haare. Von historischen Kunstwerken bis hin zu zeitgenössischen Skulpturen zeigt die Schau, wie Haare als mächtiges Kommunikationsmittel und politisches Instrument genutzt wurden und werden. Die Ausstellung regt dazu an, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen und die Bedeutung von Haaren in verschiedenen Kulturen und Epochen zu reflektieren.

Die Kunst halle in Amsterdam präsentiert eine außergewöhnliche Ausstellung , die sich ganz dem Thema Haare widmet. Was auf den ersten Blick banal erscheint, entpuppt sich als tiefgründiges und vielschichtiges Thema.

Haare sind nicht nur ein Teil unseres Körpers, sondern auch ein mächtiges Kommunikationsmittel, das in jeder Kultur und Epoche eine besondere Rolle spielt. Die Ausstellung zeigt, wie Haare Glücksgefühle, aber auch Abscheu hervorrufen können und wie sie politisch instrumentalisiert wurden – von der Hippie-Bewegung bis hin zur rassistischen Kategorisierung im Nationalsozialismus. Es wird deutlich, wie eng Wahrnehmung und Macht miteinander verknüpft sind und wie Haare als Mittel der Stigmatisierung und Abwertung missbraucht wurden.

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist ein einzigartiger High Heel mit Dutt, der wie gemacht für Lady Gaga oder Madonna wirkt. Doch für wen dieses Unikat kreiert wurde, bleibt streng geheim. Der Kunsthallen-Chef Roger Diederen erklärt, dass es genau solche Objekte sind, die ihn faszinieren: „Man steht davor und denkt sich: Was ist das? Und genau das liebe ich im Museum.

Wenn ein Objekt etwas auslöst, wenn es einen kurz aus dem Gewohnten herauskippt. Das ist für mich Kunst. Und deshalb gehört dieser Schuh unbedingt in die Ausstellung.

“ Ein weiteres zentrales Thema der Ausstellung ist die Selbstermächtigung durch Haare. Die Künstlerin Laetitia Ky formt aus Draht, Faden, Extensions und ihrem eigenen Haar skulpturale Frisuren, mit denen sie sich gegen Rassismus und patriarchale Gewalt wendet.

„Meine Haare wertzuschätzen, hat mir geholfen, auch andere Dinge zu schätzen, die mich Schwarz gemacht haben“, sagte sie 2022 dem The Guardian. Die Ausstellung zeigt auch historische Werke wie das neoklassizistische Ölgemälde des Spaniers Vicente López Portaña, das wegen seiner realistischen Darstellung, in der nichts beschönigt wurde – auch nicht der Damenbart – berühmt ist. Diese Werke lösen beim Betrachter Fragen aus und fordern dazu auf, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.

„Wenn etwas nicht in unsere Muster passt, reagieren wir oft zuerst negativ“, sagt Diederen. „Aber wenn wir den Kontext kennen, verändert sich die Wahrnehmung.





KURIERat / 🏆 4. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haare Ausstellung Kunst Selbstermächtigung Gesellschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die KI-Cyberwaffe, die jeden zu einem Hacker machtDominik Erlinger ist seit Herbst 2012 bei krone.at tätig. Als Digital-Redakteur beschäftigt er sich mit allem, was mit Technologie, Internet, Wissenschaft, der IT-Wirtschaft und den Folgen der Digitalisierung zu tun hat.

Read more »

FPÖ-Politiker kassiert bei Beziehungsstreit PrügelEin FPÖ-Nationalratsabgeordneter und seine Partnerin gerieten sich Freitagfrüh in Wien in die Haare. Die Polizei schritt ein – und der Politiker ...

Read more »

Düngerknappheit und steigende Preise bedrohen globale LebensmittelversorgungDie angespannte Lage im Nahen Osten und die Blockade der Straße von Hormus führen zu steigenden Düngemittelpreisen und drohenden Versorgungsengpässen, die sich auf die Lebensmittelproduktion und -preise auswirken könnten.

Read more »

Ulrike Arnold inszeniert Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ als MetatheaterUlrike Arnold bringt Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ als Metatheater auf die Bühne des Linzer Landestheaters. Sieben Schauspielerinnen übernehmen alle Rollen, wobei die Komik die Tragik überlagert. Das Bühnenbild von Franziska Bornkamm verlegt die Handlung in einen sterilen Kostümfundus, was die metatheatrale Reflexion verstärkt. Im Zentrum steht Frau John, gespielt von Angela Waidmann, deren verzweifelte Mutterschaftssehnsucht das Stück prägt.

Read more »

Wahre Souveränität: Die Päpste und die GroßmächteDie jüngst erfolgte persönliche Diffamierung eines Papstes durch ein Staatsoberhaupt ist in der Wortwahl nahezu beispiellos. Doch schon früher flammten Konflikte zwischen weltlichen Potentaten und...

Read more »

Schwarz-Roter Zoff um die „neue“ SpritpreisbremseWährend die Volkspartei die aktuellen Margenbegrenzungen abschaffen will, hält die SPÖ am bestehenden Modell fest. Rund um die Frage, ob die ...

Read more »