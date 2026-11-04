Høiby bleibt in U-Haft: Berufungsgericht gibt der Anklage recht

Das Berufungsgericht in Norwegen hat auf Berufung der Anklage entschieden, dass Høiby in Untersuchungshaft bleibt. Die erste Instanz hatte eine Verlängerung abgelehnt.

Im Fall des norwegischen Staatsbürgers Høiby hat ein Berufungsgericht am Mittwoch entschieden, dass der 29-Jährige nicht aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Das berichtete die norwegische Nachrichtenagentur NTB. Damit hebt das Gericht eine Entscheidung auf, die eine erste Instanz zuvor am Montag getroffen hatte. Diese hatte beschlossen, die U-Haft nicht zu verlängern.

Die Anklage hatte gegen die Entscheidung der ersten Instanz Berufung eingelegt. Høiby ist der Sohn von Mette-Marit und sitzt seit Februar in U-Haft. Bisher wurde diese regelmäßig jeweils um vier Wochen verlängert.

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Berufungsgericht hebt Entscheidung der ersten Instanz auf

Das Berufungsgericht hat der Berufung der Anklage stattgegeben, sodass Høiby nach dem Beschluss in Untersuchungshaft bleibt. Die Entscheidung fiel am Mittwoch und wurde laut NTB von einem Berufungsgericht getroffen.

Bis zu dieser Entscheidung wohnte Høiby seit dem Sommer zu Hause und trug dabei eine elektronische Fußfessel. Die Untersuchungshaft wurde also in Form eines Hausarrests vollzogen, bis die erste Instanz am Montag eine Verlängerung ablehnte.

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Verteidigung äußert Enttäuschung und prüft Begründung

Die Verteidiger von Høiby erklärten, dass sie sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Gleichzeitig nehmen sie die Entscheidung des Berufungsgerichts zur Kenntnis. Die Verteidiger äußerten sich in einer schriftlichen Mitteilung zu der Entscheidung.

Die Verteidiger kündigten an, die Begründung des Gerichts gründlich zu prüfen. Anschließend wollen sie das weitere Vorgehen mit Høiby besprechen. Zuvor hatte einer seiner Verteidiger am Montag erklärt, der Hausarrest sei für Høiby momentan unerträglich.

Berufungsprozess im Februar zu Vorwürfen gegen Høiby

Unabhängig von der aktuellen Haftfrage ist Høiby im Sommer zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil lautet auf vier Jahre Haft wegen zahlreicher Straftaten. Darunter befinden sich zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht.

Høiby hat dieses Urteil angefochten, und ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar beginnen. In diesem Verfahren werden die Vorwürfe der Vergewaltigungen sowie der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin neu aufgerollt. Bis zum Beginn dieses Prozesses bleibt die Frage der Untersuchungshaft ein zentraler Punkt im Verfahren.