Guterres warnt vor globalen Krisen und fordert dringende Maßnahmen zur Kooperation

UNO-Generalsekretär António Guterres appelliert im Vorfeld der UN-Generaldebatte an globale Kooperation zur Bewältigung von Krieg, Klimawandel, Ungleichheit und technologischen Risiken. Er fordert dringende Maßnahmen und eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt.

UNO-Generalsekretär António Guterres warnt im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Generaldebatte der Vereinten Nationen eindringlich vor den aktuellen globalen Krisen. Diese Krise, verursacht durch Krieg, Klimawandel , Ungleichheit und technologische Risiken, erfordert dringend koordinierte Maßnahmen. In einem Interview mit UN News äußerte Guterres seine Besorgnis über die zunehmenden Konflikte und geopolitischen Spaltungen, die eine effektive Lösung verhindern.

Er kritisierte ein Gefühl der Straflosigkeit, das in vielen Ländern herrsche, sowie die Schwierigkeiten, mit denen Entwicklungsländer konfrontiert sind, insbesondere in Bezug auf hohe Verschuldung und den Zugang zu finanzieller Unterstützung. Guterres betonte die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit und appellierte an die Staatengemeinde, gemeinsam Lösungen zu finden. \Die bevorstehende Generaldebatte im UN-Hauptquartier in Manhattan, an der über 140 Staats- und Regierungschefs erwartet werden, bietet eine wichtige Plattform für diese Diskussionen. Österreich wird durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger vertreten sein. Die Delegierten werden auch an einer Feier zum 80-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen teilnehmen, die von Guterres geleitet wird. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Klimaschutz gelegt, ein Bereich, in dem Guterres die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit unterstreicht. Er warnte davor, dass der Klimawandel noch nicht unter Kontrolle sei und es schwierig werden könnte, die globale Erwärmung unter 1,5 °C zu halten, wie im Pariser Abkommen festgelegt. Guterres forderte dringende Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen und wies auf die besonders gefährdeten Länder wie kleine Inselstaaten und Afrika hin. \Neben der Klimaproblematik werden auch andere wichtige Themen behandelt, darunter die potenziellen Risiken und Chancen der Spitzentechnologie, wie künstliche Intelligenz. Guterres warnte davor, dass diese Technologien Polarisierung und Hassreden verstärken könnten, und betonte die Notwendigkeit, die Handlungsfähigkeit des Menschen zu erhalten und sicherzustellen, dass Technologie zum Guten genutzt wird. Die Versammlung soll zu Verpflichtungen in Bezug auf die Reduzierung der CO2-Emissionen, internationale Finanzreformen und die Stärkung des Multilateralismus führen. Guterres forderte die Staats- und Regierungschefs auf, Reformen der internationalen Finanzarchitektur zu akzeptieren, um mehr Gerechtigkeit und Gleichheit zu erreichen. Zudem wird die Beendigung von Konflikten, insbesondere im Gazastreifen, sowie die Förderung von Frieden und Sicherheit im Mittelpunkt der Diskussionen stehen. Guterres forderte eine klare Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung im Israel-Palästina-Konflikt und sofortige Maßnahmen zur Bewältigung der humanitären Krise im Gazastreifen. Er rief dazu auf, vergessene Konflikte wie im Sudan zu beachten und forderte ein einheitliches Vorgehen des Sicherheitsrats, um weiteres Leid zu verhindern. Abschließend betonte Guterres seine Entschlossenheit, trotz der globalen Herausforderungen Hoffnung zu schaffen und niemals aufzugeben, bis die Ziele erreicht sind





