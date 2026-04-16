Gusenbauers Rolle bei Signa: Millionenforderung vor Gericht

Altkanzler Alfred Gusenbauer musste sich am Handelsgericht Wien über sieben Stunden zu seinen Tätigkeiten für René Benkos pleitegegangene Signa-Gruppe äußern. Ein Masseverwalter fordert fünf Millionen Euro zurück, da die Leistungen unklar seien. Gusenbauer verteidigt sich und spricht von seiner Rolle als "öffentliches Aushängeschild".

Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sah sich am Handelsgericht Wien einer mehrstündigen Befragung gegenüber. Im Zentrum der Verhandlung steht eine Klage des Masseverwalter s der insolventen Signa Holding, der vom Altkanzler rund fünf Millionen Euro aus den Jahren 2022 und 2023 zurückfordert. Die Begründung: Die Gelder sollen ohne nachvollziehbare Leistungen auf Konten geflossen sein, die mit Gusenbauers Tätigkeiten für den mittlerweile zerschlagenen Immobilienkonzern von René Benko in Verbindung stehen. Gusenbauer wies die Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnete seine Rolle bei Signa als die eines 'öffentlichen Aushängeschilds'.

Die Frage nach der konkreten Leistung Gusenbauers für den komplexen Signa-Konzern wurde während des gesamten Prozesses immer wieder von der Richterin thematisiert. Seit Ende 2008, kurz nach dem Ende seiner Kanzlerschaft, war der heute 66-Jährige mit einem Beratervertrag von René Benko ausgestattet, der ihm jährlich rund 280.000 Euro einbrachte. Ursprünglich war diese Tätigkeit für einen Beirat vorgesehen, dessen Vorsitz Benko nach einer strafrechtlichen Verurteilung im Jahr 2012 selbst übernahm. Später übernahm Gusenbauer auch Aufsichtsratsmandate in wichtigen Gesellschaften des Signa-Konzerns. Die genaue Abgrenzung zwischen seiner Beratertätigkeit und seinen Funktionen im Aufsichtsrat gestaltete sich als schwierig. Gusenbauer argumentierte, dass seine Kontakte nicht nur auf Benko selbst beschränkt waren, sondern auch den Geschäftsführer der Signa Holding Wien sowie andere Schlüsselpersonen umfassten. Er bezeichnete Benko wiederholt als das 'Mastermind' hinter der gescheiterten Signa-Gruppe und betonte, dass nahezu alle Entscheidungen von Benko inspiriert gewesen seien. Die von Gusenbauer über die Jahre hinweg in Rechnung gestellten zweistelligen Millionenbeträge resultierten demnach aus seiner langjährigen Verbundenheit und den von ihm initiierten oder begleiteten Projekten.

Zur Untermauerung seiner Leistungen legten die Anwälte Gusenbauers zu Beginn des Prozesses detaillierte Aufzeichnungen über Beratungstermine vor. In den letzten beiden Jahren der Signa-Geschäftstätigkeit habe sich Gusenbauer demnach regelmäßig mit dem Signa-Kommunikationschef Robert Leingruber getroffen, um an der strategischen Kommunikation zu arbeiten, eine Zusammenarbeit, die auf eine rund 20-jährige Verbindung aus der Zeit seiner SPÖ-Führung zurückgeht. Darüber hinaus listete Gusenbauers Seite Treffen mit SPÖ-Bürgermeistern aus Wieselburg und Trumau zum Thema 'leistbares Wohnen' sowie mit dem ehemaligen niederösterreichischen SPÖ-Landesvorsitzenden Franz Schnabl auf. Des Weiteren habe Gusenbauer Gespräche über potenzielle Investments geführt, darunter im Februar 2023 mit dem ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern und im Oktober desselben Jahres mit dem damaligen Wirtschaftsminister Martin Kocher. Eine prominente Besprechung fand auch mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig statt, bei der es um den damals geplanten, inzwischen abgerissenen Kaufhauskomplex 'Lamarr' an der Wiener Mariahilfer Straße ging. Gusenbauer zeigte sich zudem sichtlich stolz auf die Vermittlung eines 200-Millionen-Euro-Investments der Schoeller-Gruppe, das er im ersten Halbjahr 2023 an Land gezogen habe. Dieses Investment habe die Signa zwar nicht retten können, die Ursache des Scheiterns sei aber vielmehr ein kurzfristig abgesagtes Investment eines südkoreanischen Pensionsfonds gewesen.

Als der Kläger und Masseverwalter die Frage aufwarf, warum Gusenbauer die 200 Millionen Euro als Berater und nicht in seiner Funktion als Aufsichtsratschef akquiriert habe, zeigte sich der 66-Jährige kurzzeitig verärgert und konterte, dass er für Signa 200 Millionen Euro auf die Beine stelle und sich deswegen anpflaumen lassen müsse, sei nicht in Ordnung.

Die Verhandlung wird im Mai fortgesetzt, wo weitere Details zu den komplexen Geschäftsbeziehungen zwischen Alfred Gusenbauer und der Signa-Gruppe ans Licht kommen sollen. Die Klage des Masseverwalters wirft ein Schlaglicht auf die Intransparenz und die potenziellen Interessenkonflikte, die mit der Beraterrolle prominenter politischer Persönlichkeiten in der Wirtschaft einhergehen können, insbesondere im Fall eines so stark involvierten und letztlich gescheiterten Konzerns wie der Signa.





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