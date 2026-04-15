Gusenbauer vor Gericht: Insolvenzverwalter fordert Millionen zurück

Alfred Gusenbauer, ehemaliger Bundeskanzler und Aufsichtsratsmitglied der Signa-Gruppe, muss sich vor dem Handelsgericht Wien verantworten. Insolvenzverwalter fordern die Rückzahlung von Millionen-Beraterhonoraren. René Benko bleibt in Untersuchungshaft.

Der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer stand am Dienstag vor dem Handelsgericht Wien . Dies geschah im Rahmen eines Verfahrens, das von den Insolvenzverwalter n der insolventen Signa-Gruppe angestrengt wurde. Die Insolvenzverwalter fordern von Gusenbauer, der als Berater und Aufsichtsratsmitglied für verschiedene Signa-Gesellschaften tätig war, die Rückzahlung von Beraterhonoraren in Millionenhöhe. Konkret geht es um die Rückforderung von fünf Millionen Euro.

Der Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, begründet diese Forderung damit, dass er keine nachvollziehbare Leistungserbringung seitens Gusenbauers für die erhaltenen Honorare erkennen könne. Dies sei ein Versuch, möglichst viel Geld für die Gläubiger in die Insolvenzmasse zu überführen, da der Wert der veräußerten Immobilien weit hinter dem entstandenen Milliardenschaden zurückbleibe. Die Signa Holding selbst wird als eine Art leere Konzernhülle beschrieben, unter der die eigentlichen operativen Gesellschaften gebündelt waren. Stapf und seine Kollegen, die Insolvenzverwalter von Signa Prime und Signa Development, setzen daher verstärkt auf Anfechtungsklagen, um Manager zur finanziellen Verantwortung zu ziehen.

Gusenbauer hat in der Vergangenheit jegliche Schuld von sich gewiesen. Er räumte jedoch ein, nie eine Bilanz der Signa Holding eingesehen zu haben, was als Aufsichtsrat eine seiner Pflichten gewesen wäre. Diese Aussage wirft Fragen hinsichtlich seiner Aufsichtspflichten auf. Es ist nicht der einzige Fall, in dem ehemalige Manager und Aufsichtsräte zur Kasse gebeten werden. Gemäß dem Gesetz haften Vorstände und Aufsichtsräte unbegrenzt und solidarisch mit ihrem Privatvermögen.

Obwohl D&O-Versicherungen (Directors & Officers Liability Insurance) eigentlich vor solchen Haftungsfällen schützen sollen, wehren sich die Versicherer in der Causa Signa vehement. Aktuell finden intensive Verhandlungen mit diesen Versicherern statt, um die Deckung und mögliche Zahlungen zu klären. René Benko, der Gründer der Signa-Gruppe, befindet sich derzeit in Innsbruck in Untersuchungshaft. Seine jüngste Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht Wien wurde abgewiesen.

Nun hat auch der Oberste Gerichtshof (OGH) die Untersuchungshaft bestätigt und Benkos Bemühungen um eine Enthaftung vorerst zunichte gemacht. Die Situation der Signa-Gruppe bleibt somit äußerst angespannt, und die Insolvenzverwalter arbeiten mit Hochdruck daran, die Hinterlassenschaften des Konzernzusammenbruchs zu bewältigen und die Vermögenswerte für die Gläubiger zu sichern. Die rechtlichen Auseinandersetzungen, wie die gegen Gusenbauer und andere verantwortliche Personen, sind ein zentraler Bestandteil dieses Prozesses, um Verluste auszugleichen und die Verantwortlichkeiten klarzustellen.

Die Komplexität der Struktur und die Ausmaße des Schadens stellen die Insolvenzverwalter vor erhebliche Herausforderungen bei der Realisierung von Vermögenswerten und der Durchsetzung von Forderungen.





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