Gürtel Bike Ride: Radfahrer demonstrieren für mehr Platz und Tempo 30 in Wien

Am 1. Mai demonstrieren Hunderte Radfahrer in Wien für eine gerechtere Aufteilung des Straßenraums am Gürtel, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und den Ausbau eines durchgehenden Radschnellwegs. Die Demonstration wird von Radeln For Future und Parents For Future organisiert.

Am Freitag, dem 1. Mai, wird Wien Schauplatz einer eindrucksvollen Demonstration von Hunderten Radfahrern, die durch die Stadt und über den Gürtel ziehen. Die Aktion, initiiert von Radeln For Future und Parents For Future mit der Unterstützung von GÜRTEL LIEBE, fordert eine grundlegende Neugestaltung des Straßenraums zugunsten von Radfahrern und Fußgängern.

Im Mittelpunkt der Forderungen stehen mehr Platz für den Radverkehr, eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Gürtel und der Ausbau eines durchgehenden, sicheren Radschnellwegs entlang des gesamten Gürtels. Die Demonstrationsteilnehmer argumentieren, dass die aktuelle Situation für Radfahrer unzureichend ist, da der Radweg nicht durchgängig ist und an vielen Stellen gefährliche Wechsel der Fahrbahnseite erfordert. Dies steht im Widerspruch zu dem Ziel, klimafreundliche Mobilität zu fördern und zu unterstützen.

Eine verbesserte Infrastruktur für Radfahrer sei essentiell, um mehr Menschen dazu zu bewegen, auf das Fahrrad umzusteigen und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Organisatoren betonen, dass die Umgestaltung des Gürtels nicht nur den Radfahrern zugutekommen würde, sondern auch positive Auswirkungen auf die gesamte Stadt hätte. Weniger Stau, eine Entlastung der U-Bahnlinie U6 und eine erhöhte Sicherheit für Fußgänger durch klar getrennte Verkehrsflächen sind nur einige der erwarteten Vorteile. Die Demonstration am 1.

Mai, bekannt als 5. Gürtel Bike Ride, beginnt um 17:30 Uhr beim Votivpark. Von dort aus führt die Route über die Landesgerichtsstraße, die Neustiftgasse und den Gürtel bis zur Gürtelbrücke. Nach einer Wendung geht es weiter über den Gürtel bis zur Schönbrunner Straße, wo erneut gewendet wird, bevor die Fahrt über den Gürtel bis zur Burggasse und schließlich auf den Ring fortgesetzt wird.

Die gesamte Strecke wird von der Polizei abgesichert, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Die Organisatoren haben angekündigt, dass die Demonstration friedlich und respektvoll verlaufen wird. Sie möchten durch ihre Aktion auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Verkehrspolitik aufmerksam machen und die Entscheidungsträger dazu bewegen, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für Radfahrer und Fußgänger zu ergreifen. Neben den Forderungen nach mehr Platz und Tempo 30 wird auch die historische Dimension des Gürtels betont.

Anrainer wie Clemens Schneider weisen darauf hin, dass der Gürtel ursprünglich ganz anders konzipiert war und jahrzehntelang von der Stadtpolitik vernachlässigt wurde. Stattdessen habe er sich zu einer unübersichtlichen und lärmbelästigten Verkehrshölle entwickelt. Eine Umgestaltung des Gürtels wäre daher nicht nur eine Verbesserung der Verkehrssituation, sondern auch eine Chance, die Lebensqualität der Anrainer deutlich zu erhöhen. Die Anrainer unterstützen die Forderungen der Demonstranten nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h am Gürtel.

Sie argumentieren, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit in Wien bereits bei 25 km/h liegt und eine Reduktion auf 30 km/h in erster Linie dazu dienen würde, punktuelles Rasen zu bekämpfen und einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss zu gewährleisten. Dies hätte positive Auswirkungen auf die Lärmbelästigung, die Luftqualität und die allgemeine Lebensqualität. Clemens Schneider erklärt, dass eine solche Maßnahme für die Anrainer eine enorme Steigerung der Lebensqualität bedeuten würde. Er kritisiert die Stadtpolitik dafür, das Potenzial des Gürtels jahrzehntelang ungenutzt gelassen zu haben.

Die Forderung nach einem durchgehenden Radschnellweg entlang des Gürtels wird von Judith Brocza, einer der Initiatorinnen, als essentiell für die Förderung des Radverkehrs betont. Sie erklärt, dass der derzeitige Radweg am Gürtel nicht durchgängig ist und an vielen Stellen gefährliche Situationen für Radfahrer entstehen. Eine gute Infrastruktur sei jedoch entscheidend, um Menschen dazu zu bewegen, aktiv klimafreundlich unterwegs zu sein. Die Organisatoren hoffen, dass die Demonstration am 1.

Mai ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen und lebenswerten Stadt ist, in der Radfahrer und Fußgänger einen angemessenen Platz haben





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