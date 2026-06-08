Günter Bresnik über Alexander Zverevs ersten Grand-Slam-Erfolg

Der 65-Jährige kommentiert das Finale der French Open und kritisiert die Bevorzugung Jannik Sinners

Für Günter Bresnik war der erste Grand-Slam-Erfolg des Deutschen überfällig. Ein Gespräch über Zverevs besten Schlag, Siege im Kopf und seine Beobachtung in der Pariser Umkleide.

Alexander Zverev am Ziel seiner Träume. Der Unvollende hat in Paris nicht nur alle seine sieben Gegner, sondern auch die Schatten der Vergangenheit besiegt. Im 41. Anlauf hat es endlich geklappt: Alexander Zverev, 29, darf sich seit Sonntagabend Grand-Slam-Champion nennen.

Der Deutsche besiegte im Finale der French Open seinen italienischen Herausforderer Flavio Cobolli nach 4:16 Stunden Spielzeit mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1. Günter Bresnik verfolgt Alexander Zverevs Karriere seit über einem Jahrzehnt. Im Interview kommentiert der 65-Jährige ein schlechtes Finale, hebt die wahre Leistung des Hamburgers hervor - und kritisiert die Bevorzugung Jannik Sinners. Günter Bresnik: Definitiv.

Wobei ich finde, dass es wieder ein schlechtes Finale war, wie bei den US Open 2020 gegen Dominic. Die ersten eineinhalb Sätze war Zverev überlegen. Da hat der Meister mit dem Lehrling gespielt. Irgendwann ist Zverev dann doch wieder die Angst eingefahren - diesmal hoffentlich zum letzten Mal.

Sehr viele Grand-Slam-Sieger sind ohne spielerische Glanzleistungen zu Titeln gekommen. Zverev hat sich diesen Erfolg aber auch aus einem anderen Grund verdient. Das war ja nicht sein erstes Grand-Slam-Finale. Der ist Olympiasieger, Weltmeister, hat alle großen Spieler geschlagen und steht mit Ausnahme einer Verletzungsunterbrechung seit fast zehn Jahren in den Top 10.

Dass er nicht schon früher ein Grand Slam gewonnen hat, lag auch an der Generation Federer, Nadal, Djokovic und Murray. Er war bis gestern Abend unbestritten der beste Spieler, der nie ein Grand Slam gewonnen hat. Aber Zverev hat nie aufgegeben. Es ist bewundernswert, wie ausdauernd und hartnäckig er geblieben ist.

In erster Linie sein Aufschlag. Der ist mächtig. Auch wenn Zverev im Finale ein paar Doppelfehler serviert hat: Das Verhältnis zwischen Aufschlagwinnern und Doppelfehlern ist sehr gut. Zverev war bei diesem Turnier der beste Aufschläger.

Die war gut. Für Cobolli waren diese langen Vorhände mit hoher Flugbahn unangenehm. Zverevs Rückhand ist ohnehin super. Und für eine Körpergröße von fast zwei Metern ist Zverev extrem schnell.

Der bewegt sich wie eine Katze. Zverev wurde nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner in der zweiten Runde medial in die Favoritenrolle gedrängt. Er gab sich nach außen unbeeindruckt, meinte, all das würde ihn nicht beschäftigen. Haben Sie Zverev geglaubt?

Was Sportler Journalisten erzählen, entspricht nicht immer der Wahrheit. Zverev hat im Vorfeld der French Open nicht so gut gespielt, dass er hätte glauben können, er sei unverwundbar. Wenn du eineinhalb Wochen jeden Tag hörst oder liest, dass du das Turnier jetzt gewinnen musst, wird die mentale Belastung automatisch höher. Aber seinen öffentlichen Umgang mit dem Thema fand ich richtig.

Auf der anderen Seite des Platzes stand im Finale kein Grand-Slam-Champion, sondern der auf der großen Bühne noch unerfahrene Flavio Cobolli. Inwiefern hat das die Ausgangslage verändert? Ich habe lieber den Druck, Cobolli unbedingt schlagen zu müssen als gegen Sinner oder Alcaraz einen Weg finden zu müssen, das Match zu gewinnen. Das ist, als müsste man nicht 40 Kilometer, sondern nur zehn Kilometer laufen.

Gegen einen weniger starken Gegner zu spielen, erhöht immer die Chancen. Trotzdem musst du es erst einmal gewinnen. Zverev hat einen sehr langen Leidensweg hinter sich. Es gibt viele Leute, die ihn nicht leiden können, ihn für arrogant halten.

Dazu kommt die eigene Erwartungshaltung, die der Familie und dieser ständige Spagat in der Heimat. Wenn er gewonnen hat, war er für die Deutschen ein Deutscher. Wenn er verloren hat, war er eine Russe. Das macht er seit zehn, zwölf Jahren durch.

Zieht man das alles in Betracht, ist das schon eine mentale Sonderleistung. Ich war in der Umkleide, dort haben 99 Prozent der anwesenden Spieler Cerundolo nicht unterstützt. Es wird regelrecht verabscheut, dass Sinner auf dem Platz Sonderkonditionen genießt. Es kann nicht sein, dass er beim Stand von 5:4 und 0:40 während eines Games rausgeht und sich umzieht.

Bei den Australian Open haben sie für ihn das Dach geschlossen, danach wurde in einer klimatisierten Halle weitergespielt, sonst hätte er auch dort schon in der dritten Runde verloren. In Australien ist es sich für ihn noch ausgegangen. Diesmal nicht. APA / AFP / Alain Jocard Andre Agassi hat nach dem Spiel in Paris gemeint, es sei eine Schande für den Sport, wenn die Nummer eins nach eineinhalb Stunden Spielzeit eingeht.

Das wäre Leuten wie Federer, Nadal oder Djokovic früher nie passiert. Und dann ist da noch die Geschichte mit dem Dopin





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