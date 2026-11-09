GTA VI Festival in Miami: Line-up mit Travis Scott und Cardi B

Rockstar Games veranstaltet das GTA VI Festival in Miami. Das Line-up umfasst Travis Scott, Cardi B und Justice. Tickets sind über eine Verlosung erhältlich. Termin ist der 21. November 2026 im Mana Wynwood.

Das Unternehmen Rockstar Games kündigt für den 21. November das große Event " GTA VI: The Festival" im Mana Wynwood in Miami an. Dieses aufwendige Konzert soll die musikalische Welt des zukünftigen Videospiels feierlich in Szene setzen. Spieler und Fans erwartet eine zweitägige Veranstaltung mit zahlreichen bekannten Künstlern auf zwei separaten Bühnen. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Hip-Hop über elektronische Musik bis hin zu lateinamerikanischen Klängen, die den Stil des Spiels widerspiegeln sollen.

Künstlerisches Line-up und Auftrittszeiten

Das offizielle Line-up des Festivals präsentiert eine beeindruckende Auswahl an internationalen Größen der Musikbranche. Zu den bestätigten Hauptacts gehören Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Cardi B, Metro Boomin, Tainy sowie Rauw & Friends. Diese Namen garantieren eine hohe Besucherattraktivität und sollen das Festival zu einem der gefeiertsten Events des Jahres machen.

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Neben den Live-Auftritten stehen auch namhafte DJs auf dem Programm. Justice wird mit einem speziellen DJ-Set erwartet, während das Duo Prospa und Skream gemeinsam auftritt. Zusätzlich sind Ca7riel & Paco Amoroso, Nick León im B2B-Format mit DJ Python, Suero sowie The Dare im B2B-Set mit Fcukers angekündigt. Diese Vielfalt an Genres unterstreicht die globale Ausrichtung des Musikprogramms.

Registrierungsprozess und Ticketvergabe

Die Anmeldung für das Event ist bis Dienstag, den 10. November, um 22 Uhr möglich. Interessenten müssen sich bis zu diesem strikten Termin registrieren, um am Verfahren teilzunehmen. Am Mittwoch, den 11. November, beginnt anschließend die Auslosung für den Vorverkauf. Dies bedeutet, dass eine reine Registrierung noch keine garantierte Eintrittskarte sicherstellt.

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Im Falle eines erfolgreichen Losverfahrens berechtigt ein Vorverkaufscode zum Kauf von maximal zwei Tickets pro Code. Das Unternehmen legt durch diese Begrenzung nahe, dass der Zugang kontrolliert werden soll. Weitere Informationen zur Teilnahme und zur genauen Abwicklung der Ticketvergabe werden auf einer eigens eingerichteten Landingpage bereitgestellt, die speziell für "Grand Theft Auto VI" kreiert wurde.

Spielewelt und Veröffentlichungsplan

Das Festival ist direkt mit dem am 19. November 2026 erscheinenden Videospiel verknüpft. "Grand Theft Auto VI" führt Spieler in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der stark an Florida angelehnt ist. Der zentrale Schauplatz des Spiels ist die Metropole Vice City, die musikalisch und kulturell vom Festival inspiriert wird.

Rockstar Games plant die Veröffentlichung des Spiels exklusiv für die Konsolen Generation PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Verbindung zwischen dem realen Event in Miami und der digitalen Spielwelt soll Fans ein immersives Erlebnis bieten. Das Mana Wynwood dient dabei als physischer Ankerpunkt für die bevorstehende digitale Veröffentlichung von Rockstar Games.