Take-Two Interactive meldet historische Verkaufszahlen für GTA 6. Bis Donnerstag wurden 24,58 Millionen Exemplare abgesetzt, was rund 2,36 Milliarden Dollar entspricht.

Das von Take-Two Interactive entwickelte Videospiel Grand Theft Auto VI hat innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung einen historischen Meilenstein in der Branche erreicht. Das Analyseunternehmen Sensor Tower hat am Freitag mitgeteilt, dass bis Donnerstagabend etwa 24,58 Millionen Exemplare des Spiels verkauft wurden. Dieser exponentielle Anstieg der Absatzzahlen bedeutet für den US-amerikanischen Spielekonzern voraussichtlich Einnahmen in Höhe von rund 2,36 Milliarden Dollar, was in etwa 2,15 Milliarden Euro entspricht.

Verkaufszahlen übertreffen Vorgänger um Vielfaches

Die im Bericht genannten Daten unterstreichen die enorme Nachfrage nach dem Titel, der am Donnerstagabend um Mitternacht, je nach lokaler Zeitzone, auf den Markt kam. Die verkauften Einheiten übersteigen die Erfolge des Vorgängers Grand Theft Auto V deutlich, der im Jahr 2013 veröffentlicht wurde. Verglichen mit dem ersten Tag von GTA V, an dem dieser Titel rund 800 Millionen Dollar einspielte, liegen die Zahlen von GTA 6 fast dreimal so hoch. Diese massive Differenz markiert einen neuen Standard für den Start eines Konsolenspiels in der jüngeren Geschichte der Unterhaltungsindustrie.

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Produktionskosten und Vorsicht der Unternehmensführung

Trotz der vermeldeten enormen Absatzzahlen zeigte sich die Führungsebene von Take-Two Interactive mit einer gewissen Zurückhaltung. Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, hatte sich vor der Veröffentlichung in den Medien nur vorsichtig geäußert. Er betonte, dass man den endgültigen Erfolg des Spiels nicht vorzeitig ausgerufen werden wolle, da die Erwartungen in der Branche ohnehin bereits sehr hoch angesiedelt waren. Diese Vorsicht ist vor dem Hintergrund der enormen Investitionen zu verstehen, die in die Entwicklung geflossen sind. Die Produktionskosten für GTA 6 belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar, was ein hohes finanzielles Risiko für denPublisher darstellt.

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Strategische Ausrichtung auf langfristige Einnahmen

Analysten und Investoren konzentrieren ihr Augenmerk nun auf die künftigen Entwicklungen, die den langfristigen finanziellen Erfolg des Unternehmens bestimmen könnten. Ein entscheidender Faktor für die anhaltende Umsatzstärke ist der geplante Release der PC-Version. Diese ist für das Jahr 2027 erwartet und wird als weiterer wichtiger Verkaufsmotor gehandelt, der das bestehende Kundenstamm erweitern soll.

Neben der Hardware-Plattformierung gilt der integrierte Online-Modus als noch lukrativerer Bereich für die Zukunft. Dieser Multiplayer-Betrieb bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, durch wiederkehrende Mikrotransaktionen und saisonale Inhalte stabile Einnahmeströme über einen langen Zeitraum zu generieren. Für Take-Two Interactive ist dieser Online-Aspekt entscheidend für die nachhaltige Geschäftsstrategie, da reine Einzelverkaufszahlen zwar spektakulär sind, der wiederkehrende Umsatz jedoch die Basis für die langfristige Bewertung des Unternehmens bildet.